Spotify tiene una actualización que mejorará la experiencia de usuario.

Spotify incorporó una nueva actualización en su interfaz, con consecuencias en las reproducciones aleatorias de las canciones. Ante las quejas de varios usuarios por la repetición de tracks, desde la empresa tomaron la decisión de mejorar esa realidad.

La idea de activar el modo aleatorio en una playlist o entre las canciones de la sección Tu Biblioteca se basa en escuchar variedad de estilos entre los tracks, premisa que se veía interrumpida por el mal funcionamiento de esta función, según informó TN. Durante este último tiempo, Spotify incorporó varias novedades muy esperadas, como nuevas formas de ordenar y administrar las playlists.

Pero la prioridad de este cambio es el mecanismo con el que la aplicación construye automáticamente la cola de reproducción; el problema de los usuarios se veía especialmente en la sección Modo Aleatorio Inteligente, basado en reproducir los estilos más escuchados por cada uno. La actualización estará disponible para los usuarios Premium, quienes podrán activar los siguientes modos: "Menos repeticiones", para que no se reproduzcan canciones que se escucharon recientemente, y "Standard", basado en los gustos habituales del usuario.

La nueva actualización incorpora además una función disponible para todos los usuarios: ahora es posible enviar cualquier canción directamente a la cola, incluso si la reproducción está en modo aleatorio. Solo hay que elegir el tema y automáticamente ocupará la primera posición, sin modificar el orden que la aplicación haya definido.

Nueva opción de Spotify sobre estadísticas de cada usuario

Hasta ahora, los oyentes solo podían disfrutar de estadísticas personalizadas una vez al año con Spotify Wrapped, pero la nueva función ofrece un repaso semanal de lo que escuchaste: tus artistas y canciones más escuchadas, junto con un resumen fácil de compartir.

De acuerdo con la información oficial, esta herramienta ya está disponible para usuarios gratis y premium en más de 60 mercados. Cada resumen incluye tus top artistas, top canciones y el tiempo total de escucha de la semana anterior. Además, se genera automáticamente una playlist basada en tus hábitos recientes, diseñada para ayudarte a descubrir canciones similares a tus favoritas. Los usuarios pueden consultar hasta cuatro semanas de historial, permitiendo analizar y seguir su comportamiento de escucha en las últimas semanas.

Otras funciones Premium de Spotify