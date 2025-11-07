No hace falta esperar al Wrapped: Spotify ahora ofrece estadísticas semanales de lo que escuchás

Hasta ahora, el gran momento de datos personalizados para los oyentes era el anual Spotify Wrapped, pero esta nueva herramienta permite revisar lo que escuchaste cada semana, con tus artistas más escuchados, canciones preferidas y un resumen que podés compartir fácilmente.

Según la información oficial, esta función se liberó para usuarios gratuitos y de pago en más de 60 mercados. ¿Le decimos adiós a Wrapped o todavía no?

¿Qué ofrecen estas nuevas estadísticas semanales?

El resumen incluye tus top artistas, top canciones y el tiempo total escuchado en la semana anterior.

Se genera automáticamente una playlist inspirado en tus escuchas recientes, para que descubras nuevos temas similares.

Podés revisar el historial de hasta cuatro semanas de resúmenes, lo que permite ver tu hábito de escucha reciente.

Incluye opciones para compartir ese resumen en redes sociales, historias o mensajes, al estilo del tradicional Wrapped.

¿Por qué es importante esta novedad?

Hasta ahora, los usuarios de Spotify tenían que esperar al final del año para ver una gran radiografía de su escucha. Con esta actualización:

Se vuelve más frecuente e inmediata la posibilidad de ver “qué estuve escuchando”.

Permite al usuario tomar decisiones más dinámicas: cambiar hábitos de escucha , crear nuevas playlists o descubrir géneros alternativos.

Añade un componente social más fuerte, ya que compartir “qué escuché esta semana” puede favorecer el boca a boca y la conexión musical entre amigos.

Resulta una mejora en la experiencia para usuarios tanto gratuitos como Premium, sin necesidad de esperar un evento anual.

La incorporación de estadísticas semanales transforma la forma en que interactuamos con la música on-demand: pasar de una revisión anual a una mirada semanal significa mayor control, relevancia y oportunidad para explorar.

Como usuario, es una invitación a mirar con atención tus hábitos de escucha y aprovechar esas recomendaciones. Y para la plataforma, reafirma su estrategia de mantenerte conectado, compartiendo y consciente de tu propio gusto musical. Con esta función, Spotify recupera la ventaja de ofrecer datos personalizados en tiempo real.