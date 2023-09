El terror de Gabriela Trenchi tras la muerte de Silvina Luna: "Puedo ser la siguiente"

Gabriela Trenchi, quien también se operó con Aníbal Lotocki, confesó su miedo a fallecer al igual que Silvina Luna debido a sus complicaciones.

Gabriela Trenchi es una exvedette y empresaria textil que, al igual que Silvina Luna, Mariano Caprarola, Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y muchas otras figuras más, sufrió graves consecuencias en su salud tras la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Después de la muerte de Luna, que generó una enorme conmoción en la industria de la televisión, la empresaria dejó ver su angustia e hizo un desgarrador descargo, en el que manifestó su terror de ser la próxima en fallecer.

Apenas unos días después de la muerte de Caprarola, quien perdió su vida a causa de las graves consecuencias que quedaron en su cuerpo por las inyecciones de metacrilato que Lotocki le realizó, Silvina también falleció. Gabriela rompió en llanto al aire en LAM (América TV) y confesó que teme terminar de la misma manera.

“No tengo ni voz, porque la verdad es que hace 15 días que vengo mal de salud. Hoy fui unas horas a trabajar porque tengo ataques de pánico, vengo muy mal. Mi familia está bastante preocupada, bajé de peso, tengo mal los intestinos a causa de la medicación que tomo”, manifestó la mujer a través de un audio que De Brito mostró al aire.

“Tengo unos dolores que son tremendos. Vivo con un médico y, gracias a Dios, puede decir ‘no estoy internada’. Yo voy a lograr que se haga justicia y espero estar viva para lograrlo. Estoy en estado de shock porque puedo ser la siguiente en las condiciones que me siento”, cerró, sumamente angustiada.

El doloroso descargo de Gabriela Trenchi contra Aníbal Lotocki: "Me arrancó la vida"

Trenchi también habló sobre la muerte de Silvina en DMM (América TV) y habló sobre el calvario que vive por Aníbal Lotocki. “Él me arrancó la vida. No hay facturas en los procedimientos que hace Lotocki. Imagínense que si él trabaja en negro, no tiene facturas de nada. Él solo sabe qué es lo que coloca, mezclado con grasa”, aseguró.

Luego, explicó que "todo eso hace que el cuerpo haga una ebullición y no solo traiga granulomas, que sería lo de menos, sino otras enfermedades autoinmunes". "Son lesiones gravísimas que te llevan a la muerte”, enfatizó. Al día de hoy, sufre una gingivitis medicamentosa y una gastroenteritis, además de los dolores diarios que sufre en todo el cuerpo. "No puedo trabajar, que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento... Perdí mi vida. Viajaba, tenía una vida re sana y hoy me encuentro en estas condiciones que no es vida”, se lamentó.