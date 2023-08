Murió Silvina Luna | el doloroso testimonio de Gabriela Trenchi contra Aníbal Lotocki: "Me arrancó la vida"

Gabriela Trenchi dio detalles sobre el calvario que enfrenta con su salud, tras la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki.

Gabriela Trenchi es una exvedette y empresaria textil que actualmente está en boca de los canales de espectáculos por ser una de las tantas víctimas del doctor Aníbal Lotocki, el cirujano plástico que cometió mala praxis con múltiples pacientes, como Silvina Luna, Mariano Caprarola, Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, entre muchos otros. A raíz de sus intervenciones estéticas, todos ellos vieron su salud afectada de manera irreversible, y mientras Luna continúa peleando por su vida, Trenchi hizo un contundente descargo sobre la experiencia que vive en carne propia.

Tras el fallecimiento de Caprarola, los testimonios contra Lotocki son cada vez más. En las últimas semanas, el médico fue inhabilitado para ejercer su profesión, y día a día, recibe escraches en la vía pública y en la puerta de su hogar. Trenchi, quien recientemente fue dada de alta tras haber estado internada en el Hospital Italiano por una grave complicación, dio detalles sobre el calvario que vive todos los días de su vida por culpa de Lotocki.

“Él me arrancó la vida. No hay facturas en los procedimientos que hace Lotocki. Imagínense que si él trabaja en negro, no tiene facturas de nada. Él solo sabe qué es lo que coloca, mezclado con grasa”, aseguró en DMM (América TV). En este sentido, explicó que "todo eso hace que el cuerpo haga una ebullición y no solo traiga granulomas, que sería lo de menos, sino otras enfermedades autoinmunes". "Son lesiones gravísimas que te llevan a la muerte”, aclaró.

En cuanto a su estado de salud, explicó que tiene sus defensas muy bajas y que hace 15 días le están realizando radiografías y otros estudios. "Vivo con una persona que es cirujana general por eso, gracias a Dios puedo estar en casa. Tengo una gastroenteritis y una gingivitis medicamentosa. No puedo trabajar, que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento... Perdí mi vida. Viajaba, tenía una vida re sana y hoy me encuentro en estas condiciones que no es vida”, se lamentó.

Por otro lado, sus huesos están complemente debilitados a causa de un ácido que le colocaron. "En la densitometría me salió que me puedo quebrar sentada por el material que me colocó. Me trajo un montón de consecuencias porque mi cuerpo no está bien", sumó.

Por último, apuntó contra la esposa de Lotocki, quien en reiteradas ocasiones, defendió a su marido y negó las pruebas irrefutables de su mala praxis. “A mí me indigna cuando escucho a la mujer, nadie los amenaza de muerte, por lo menos yo no quiero verlo muerto, yo quiero verlo preso. Los hijos no tienen nada que ver, yo no me voy a meter con las criaturas porque no tienen la culpa de la clase de padre que tienen”, cerró.

El mal momento de Gabriela Trenchi con su salud mental

Además de las graves consecuencias que Lotocki le generó a nivel físico, Trenchi sumó que su salud mental también se vio duramente afectada. “Hola, no me siento bien. Estoy tratando de responder de a poco. El psiquiatra me prohibió el teléfono, el médico también”, contó la empresaria en Poco Correctos (El Trece).

"Tengo todos los medicamentos, ataques de pánico por lo que pasó con Mariano, lo de Silvina... Siento que sigo yo”, confesó. Por otra parte, explicó que su intestino "está mal por tanta medicación" y que también tiene que ir a un dentista de manera urgente, ya que el cuadro también tuvo repercusión en su salud bucal.