El estremecedor audio de Gabriela Trenchi desde el hospital: "Sigo yo"

La nueva víctima de Aníbal Lotocki habló sobre su problema de salud y el drama que salud mental que vive a raíz de la muerte de Mariano Caprarola.

A tan solo unos días de conocerse las drásticas noticias sobre su salud, salió a la luz un estremecedor audio que compartió Gabriela Trenchi desde el hospital. La empresaria tuvo que ser internada de urgencia debido a que se agravó su situación de salud tras la mala praxis que sufrió por parte de Aníbal Lotocki y envió un mensaje que preocupó a sus allegados.

Tras enterarse de la muerte de Mariano Caprarola, y luego de que la situación de Silvina Luna empeorara, Trenchi fue ingresada al Hospital Italiano por manifestar dolor en sus piernas como consecuencia de la operación estética que le hizo el cirujano. Sin embargo, en Poco Correctos (El Trece) pasaron el testimonio de Gabriela en donde brinda un estremecedor relato. “Hola, no me siento bien. Estoy tratando de responder de a poco. El psiquiatra me prohibió el teléfono, el médico también”, empezó por decir.

Luego, añadió sobre su estado de salud: "Tengo el intestino mal por el tema de tanta medicación, tengo una gastroenteritis medicamentosa, tengo la boca, tengo que ir a ver al dentista, tengo todos los medicamentos, ataques de pánico por lo que pasó con Mariano, lo de Silvina, siento que sigo yo”.

Finalmente, Trenchi concluyó con un fuerte descargo en contra de Lotocki. "Y este hijo de pu… que sigue libre, que no levantan la estafa. Fueron cuatro años, no es nada para todas las víctimas que estamos pasando por este dolor". Por último, sumó: "Y no son lesiones graves, son lesiones gravísimas”.

Pésima noticia: Silvina Luna contrajo una grave enfermedad en el hospital donde está internada

Andrea Taboada se refirió a la salud de Silvina Luna y habló de un nuevo diagnóstico recibido por la modelo. La celebridad que comenzó su carrera mediática en la segunda edición de Gran Hermano en 2001, donde resultó subcampeona, está internada desde hace meses y la periodista de América TV informó una nueva complicación en su cuadro.

Luna está en proceso de diálisis desde hace tiempo debido a las afecciones de sus riñones tras haberse sometido a intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki y en el último tiempo contrajo varias bacterias que complicaron su sistema respiratorio. Por ese motivo, la modelo estuvo sedada durante días y su cuadro fue muy crítico. A pesar de que hubo una mejora en la salud de Silvina Luna, la semana pasada tuvo una recaída que hizo que volviera a terapia intensiva y recientemente se conoció que habría contraído un nuevo virus.

"Le habría dado Covid positivo a Silvina Luna en el Hospital Italiano. Esto es lo que me informan y, por supuesto, quiero ser muy respetuosa con este tema. Todos queremos a Silvina y queremos que se reponga muy pronto", contó Andrea Taboada en DDM, el ciclo de actualidad y espectáculos conducido por Mariana Fabbiani en las tardes de América TV. Fernando Burlando estaba la aire en el programa desde un móvil por el caso de Mariano Caprarola y, como letrado de Luna, soltó: "No sabía eso. Lo que sí sé es que Silvina en el estado en el que está no puede vivir en un sanatorio. Todo es riesgo, por más de que está muy bien atendida y hay camaradería de todo tipo con ella y su hermano, los riesgos de estar en un lugar donde transitan personas con virus".