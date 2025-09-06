Fue un niño estrella, es piloto profesional y ahora vuelve con el personaje que lo hizo famoso

Malcolm in the Middle fue una de las series más populares y exitosas de comienzos de los 2000, con personajes y actores que quedaron en el recuerdo de muchos, como el caso de Bryan Cranston (Breaking Bad, entre muchas otras) y Frankie Muniz. Precisamente este último habló del pronto regreso de la serie con cuatro nuevos capítulos, en los que estarán casi todos los protagonistas que divirtieron a miles de familias de todo el mundo.

Si bien desde hace varios años se desempeña como corredor profesional de NASCAR, Frankie Muniz volverá a ser Malcolm casi dos décadas después de despedirse del personaje que lo convirtió en estrella mundial. Es que Malcolm in the middle regresará en formato miniserie de 4 capítulos, que se estrenarán en 2025 en Disney+.

El encargado de convencer a todos de volver a Malcolm in the middle fue nada menos que Bryan Cranston, que años después alcanzaría la fama completamente masiva como Walter White en Breaking Bad. "Bryan me escribió el mensaje más increíble que he recibido, porque vio la última edición y hay algunas escenas emotivas, y me dijo: ‘No podría haber salido mejor. Estoy tan orgulloso de ti'", destacó Muniz en diálogo con US Weekly.

El nuevo elenco de Malcolm in the middle

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair llegará en diciembre del 2025 a través de Disney+ con un elenco original casi completo y nuevas incorporaciones.