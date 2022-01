Santi Maratea destrozó a Azzaro tras sus dichos sobre el colectivo LGBTQ+: "Masculinidad frágil"

Santi Maratea destrozó a Flavio Azzaro tras los vergonzosos dichos del conductor acerca de la comunidad LGBTQ+ en su programa de televisión por Crónica TV. El influencer apeló a las redes sociales para liquidar al conductor y, entre otras cosas, lo acusó de haber expuesto su "masculinidad frágil".

Santi Maratea destrozó a Flavio Azzaro por sus dichos sobre la comunidad LGBTQ+

A través de un video, el influencer repasó lo ocurrido: "¿Vieron que a Maricafé, un café LGBTQ, le tiraron una almohada prendida a fuego a la puerta? Un gesto bastante violento y odiante... Estaba saliendo esto en el programa de Azzaro y preguntó básicamente por qué tiene que haber un café inclusivo, y si una persona heterosexual puede entrar a ese café inclusivo".

De paso, desafió a Flavio Azzaro: "Antes, respondeme una pregunta vos a mí. ¿Esto vos lo pensás de verdad o decís 'si digo boludeces me hago viral'? Te lo digo porque realmente tengo la duda". "¿Entendés lo que significa la palabra inclusivo?", continuó, repleto de furia. Aclaró que "obviamente que puedes entrar siendo heterosexual, pasa que vos ya creés que lo inclusivo es lo que está en contra de lo heterosexual, entonces hay un tema de discriminación".

Santiago Maratea se lamentó y dijo que "es tu forma de pensar, es tu forma de ver las cosas en realidad. Si es un café inclusivo, quiere decir que incluye".

Para el youtuber, muchos sostienen que "la gente heterosexual no tiene problemas de inclusión, la gente de la comunidad LGBTQ+ sí". En la misma dirección contra Flavio, detalló que "también preguntó ´¿qué, la gente gay no puede ir a un café?...´. Muchos han sufrido una situación violenta, y ni hablemos de la gente trans".

"Azzaro, de verdad quiero saber si pensás así, si tus dudas son genuinas. Yo me estaba yendo a dormir re tranquilo, pero vi el video y dije ´bancá que pongo las pelotas en remojo, porque no puedo creer que en el 2022 alguien piense de esa manera´", lo desafió Maratea.

Luego, "Santi" admitió que tenía "otro punto a observar" y profundizó: "Porque Azzaro dice 'a mí me gustan las mujeres, ¿yo no puedo ir?'. ´Sí, sí', le dicen. Y ahí le pregunta a su compañera de trabajo: '¿A vos te gustan los hombres o las mujeres?'. 'Los hombres, por ahora', le dice (la chica)...".

"Es muy loco porque, después de él confirmar que le gustan las mujeres cuando nadie se lo preguntó y nadie estaba hablando de ese tema, automáticamente le empieza a hablar a su compañera", prosiguió Maratea. "Y ¿de qué le termina hablando? De un tatuaje que tiene en el cuerpo y le pide que se lo muestre", se quejó.

Desde Maricafé le agradecieron a Santi Maratea por el apoyo.

Santiago repasó que "la mina le dice ´pero estoy hablando de un policial´ y el chabón le dice ´a nadie le importa el policial, todos quieren ver tu tatuaje´". Según él, Flavio "se pone bien común heterosexual..." y se indignó por ello: "Le tiran una almohada prendida a fuego a un café LGBTQ+ y Azzaro lo primero que dice es 'yo soy heterosexual, ¿puedo ir?'. O sea, alguien dijo ´café gay´ y él tiene que hacerles entender a todos que él no es gay. Pero como no sabe cómo decir que es heterosexual, hace una pregunta pelotuda. Se desconoce del mundo gay".

"Él se arranca a poner muy nervioso porque no sabe si está quedando bien o mal... Azzaro, nadie quiere ver el tatuaje, estamos hablando de un policial, boludo, no del tatuaje de tu compañera", se quejó el youtuber. Y hasta le preguntó: "¿Por qué copiás formas de conducir de (Marcelo) Tinelli, que son formas que ya se extinguieron y hasta a Tinelli le va mal, y vos lo seguís copiando? No puedes llegar tan tarde".

Ya sobre el cierre del video, Santi Maratea opinó "como conclusión" que "atacan a un café gay y el chabón encuentra la manera de aclarar que le gustan las mujeres, que no conoce nada el mundo gay y que le gusta su compañera...".

"Tranquilo, rey, parece que te ponés nervioso. Cualquiera diría que te quieres chupar una pija... Estamos hablando de masculinidad frágil", insistió Santiago, que resaltó que "hay muchas de las cosas que hacen los chabones que son machistas y demás, que las hacen para que nadie piense que les gustan otros chabones".

"La pregunta que es para todos: si en una sociedad que juzga más por no ser heterosexual que por ser machista, ¿por qué querría dejar de ser machista si me es negocio? No solamente los hombres, las mujeres juzgan más a un hombre que no sea 100% heterosexual", completó.

Flavio Azzaro vs. Santi Maratea en las redes sociales.

Flavio Azzaro pidió disculpas por sus dichos sobre la comunidad LGBTQ+

Este miércoles 19 de enero de 2022, el conductor comenzó su programa por Crónica TV con el pedido de perdón por sus desafortunadas frases al aire en uno de los envíos anteriores. De esta manera, publicó ese fragmento de diez minutos en su cuenta oficial de Instagram (@flavioazzaro), en el que manifestó por ejemplo: "Lo tendría que empezar a pensar mucho más yo. No fui empático con aquellos que recibieron esta agresión. La verdad es que no estuvo bueno. No sé por qué hice ese chiste. Comenté que me gustan las mujeres y me parece que es desubicado. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema que entienda mucho, soy un ignorante y está mal".

"No es un tema fácil para tocar y menos para hacerse el banana, como me hice yo. Está bien que se hayan enojado. Quizá para algunas personas es grave. Soy un tanto machista y tendría que ocuparme por cambiar, prometo que le voy a meter más atención a este tema", concluyó Flavio.