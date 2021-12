Escándalo con Mariano Iúdica y Flavio Azzaro a la salida de Polémica en el Bar

A la salida de Polémica en el Bar por América TV se vivieron momentos de tensión, con Mariano Iúdica y Flavio Azzaro como protagonistas.

Mariano Iúdica vs. Flavio Azzaro en Polémica en el Bar, por América TV.

Esta vez, el escándalo en Polémica en el Bar (América TV) no fue adentro del estudio sino afuera del mismo, con Mariano Iúdica y Flavio Azzaro como protagonistas. El conductor y uno de los panelistas del programa vivieron momentos de tensión a la salida del piso del canal ubicado en Niceto Vega 5776, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con la información aportada por la periodista Laura Ubfal en su portal laubfal.com, el caos que se generó en la puerta de una de las sedes de la señal abierta de la pantalla chica nacional se disipó rápidamente. Sin embargo, el mismo llegó a incomodar a dos de las figuras del ciclo del prime time producido por Gustavo Sofovich.

América TV: el escándalo con Mariano Iúdica y Flavio Azzaro a la salida de Polémica en el Bar

Según dio a conocer Ubfal en su sitio web, todo sucedió durante la noche del miércoles 8 de diciembre de 2021, después de que en el programa se debatiera acerca del impacto de la nueva variante Omicrón del coronavirus y de los grupos "antivacunas". Entonces, luego de haber escuchado lo que se dijo en vivo sobre la flamante mutación de la enfermedad de la pandemia, un grupo de 50 personas que militan por dicha posición se acercó al lugar con mucha bronca y provocó graves incidentes.

Por un lado, Iúdica "salió a calmar los ánimos pero no lo logró, por lo que terminó subiéndose al auto y yendose a los gritos". Por su parte, "Azzaro tuvo que esperar alrededor de una hora y media" para abandonar el sitio, algo parecido a lo que le ocurrió a su colega y compañera Marcela Tauro.

Además, Ubfal resaltó allí que se conoció que los carteles que tenían las personas apostadas en los alrededores del estudio de América TV hablaban no sólo de Azzaro, sino también de Alejandro Fantino. "No es la primera vez que este grupo aparece en algún medio de comunicación dispuesto a contar su verdad con megáfonos y pancartas cuando se habla de ´los antivacunas´”, publicó la ex Bailando por un Sueño (El Trece) en su portal.

Si bien la tensión y la incomodidad no pasó a mayores, tanto Iúdica como Flavio estuvieron bastante nerviosos por algunos instantes, aunque ambos prefirieron guardar silencio al respecto hasta ahora en sus redes sociales oficiales.