América TV le confirmó la peor noticia a Mariano Iúdica: se despide Polémica en el Bar

El conductor recibió la peor noticia para Polémica en el Bar. El plan del canal que lo perjudica.

Polémica en el Bar ya tiene un lugar en la historia de la TV argentina. Con diferentes conductores y panelistas, el ciclo está instalado en el imaginario colectivo pero, muchas veces, con eso no alcanza para mantenerse en la pantalla actual. A pesar de tener dos emisiones diarias en el presente, América TV le comunicó a Mariano Iúdica que decidió cortar con la emisión de la actual temporada antes del tiempo planeado.

Según lo detallado por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, al llegar a fin de año habrá una interrupción del ciclo que conduce Mariano Iúdica. Incluso ya pensaron en un reemplazo para la tarde noche de la señal y, si bien todavía no se anunció, ya tienen dos claros candidatos para afrontar el nuevo proyecto.

Los apuntados para la conducción están entre Flor de la V o Pichu Straneo, lo que hace suponer que también habrá humor en el programa. Sin embargo, la salida de Polémica en el Bar no sería definitiva ya que se espera que formen parte de la grilla en 2022 para sumar otro año en la pantalla.

La información que mencionó el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) mencionó que Iúdica ya renovó su contrato con el canal, por lo que hay una puesta de América TV en él. Lo que si, se esperan algunos cambios y se supone que habrá renovación en parte de los integrantes de la mesa.

Actualmente, se puede observar la versión tradicional y una edición más picante a la medianoche, con más presencia del humor y menos debate de actualidad. Cabe mencionar que se trata del programa de mayor facturación de la grilla del canal, por lo que cuesta creer que busquen desprenderse por completo.

El insólito relato de Marcela Tauro en Polémica en el Bar

Marcela Tauro recientemente confesó en Polémica en el Bar que tuvo una experiencia paranormal con una nave que no provenía de este planeta. “Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada”, comenzó la periodista.

“Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, concluyó la celebridad, entre risas. Al mismo tiempo, Ximena Capristo, presente en el panel, agregó: “Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de Algunas Mujeres a las que le Cagué la Vida. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas”.