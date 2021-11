Azzaro volvió recargado y lapidó a Pampita y Moritán: "Hay mucha pose"

El periodista dudó de la buena relación entre Benjamín Vicuña y el actual marido de Pampita.

Flavio Azzaro continúa con sus disparos hacia Pampita y Roberto García Moritán, después de su cruce con el candidato de Juntos por el Cambio en Polémica en el Bar. El periodista no dejó pasar algunos datos sobre la relación de la jurado de Marcelo Tinelli y su pareja y fue letal.

"A mí me parece raro que una persona vaya a jugar al futbol o lo que sea con el ex de tu mujer y que encima es un ex que la dejó bastante mal parada a tu mujer", lanzó el conductor, en alusión a la supuesta buena onda entre Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, quienes se disputaron un partido de fútbol de manera amistosa, recientemente.

Azzaro continuó sobre lo actuados que estarían los vínculos que Pampita muestra ante la prensa y el público. Y cerró: "Es raro, me parece que hay mucha pose detrás de todo eso”.

La defensa de Angie Balbiani a Roberto García Moritán

Una de las mejores amigas de Pampita, Angie Balbiani, se expresó sobre lo acontecido en Polémica en el Bar y lanzó: "Tengo miedo de decir lo que pienso ¡Ojalá que esté operando! ¡Porque hizo un papelón! Más allá de que sea el marido de mi amiga, es un papelón. Es un periodista, conduce un noticiero, además de ser panelista ahí. Y que un periodista no pueda retener un nombre y apellido, habla mal de él y no de la otra persona".

"Es una falta de respeto, es de nene de colegio cómo lo atacó y si te molesta lo que está diciendo que no se note, porque de verdad parece que está operando", agregó Balbiani.

Flavio Azzaro fue lapidario con Roberto García Moritán, después de su pelea

En un móvil de Intrusos, Flavio Azzaro volvió a hablar sobre Roberto García Moritán, a quien se dirigió como "Marido de Pampita" en pleno vivo televisivo, y enunció: "Un poco era lo que él quería porque en un momento de la charla él se paró y dijo ‘vos querés ser tendencia en Twitter y querés aprovechar el momento’, ojalá mi éxito sea por bardear a Moritán, lo bardearía todos los días y listo y laburo tranquilo, pero no".

Además, en ese momento, el periodista descalificó a García Moritán por su oficio: "Yo hace bastante que trabajo de esto y él… ¿él labura de esto, de qué labura? Ah es político. Lo que dije ayer es lo que pienso".