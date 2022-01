Los delirantes memes y reacciones por el sorteo del sueldo de Javier Milei

El dirigente libertario Javier Milei lanzó un sorteo desde su página web y estallaron los memes y reacciones a favor y en contra de la delirante acción.

Javier Milei, sorteará su sueldo el próximo miércoles 12 de enero en un acto que se llevará a cabo en Mar del Plata. El monto a sortearse es de $205.596 y ya está abierta la inscripción para participar. La delirante noticia desató una avalancha de memes irónicos y reacciones disparatadas de personas en contra y a favor del dirigente.

"o me parece un gesto de populismo", afirmó Milei, al tiempo que señaló: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

"Con el sorteo no hay forma de que yo intervenga. Así no tiene connotación: el que lo quiere, se anota", subrayó Milei, al tiempo que destacó que "en un momento hasta se colapsó la página" en la que se realiza el sorteo.

Los memes más divertidos.