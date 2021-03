La política argentina da para todo en el día a día y ahora el cruce por la famosa grieta se dio en Twitter entre el periodista Flavio Azzaro y el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias: "¡Qué pedazo de otario, por Dios! Tremendo miedoso", escribió entre otras cosas el comunicador sobre el radical luego de que este denunciara públicamente que había sido agredido por un colega del kirchnerismo en la Cámara baja del Congreso de la Nación en plena sesión por la modificación de la ley del impuesto a las Ganancias.

A partir de entonces, se suscitaron una serie de mensajes entre ambos, en la ya mencionada red social, que fueron subiendo de tono y que continuaron de muy mala manera, aunque apenas promete ser el primero de muchos capítulos en esta disputa. "Lo que más me avergüenza es haberme enterado que era de Avellaneda. Hace 50 años que no pasa por el barrio, pero era de Avellaneda", amplió Azzaro, quien también nació en esa localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, Iglesias no se quedó atrás y se la devolvió: "Sos la barrabrava del periodismo. Avellaneda está como está por sinvergüenzas como (Jorge) Ferraresi (el exintendente) y por cómplices como vos", a lo que el reportero de Crónica TV contratacó: "No tenés calle. Seguro que te trataban de bobi y te quedó bronca por eso. ´Ay, me empujaron, ay´... Salame".

Allí, el político adjuntó una noticia en la que supuestamente el kirchnerista Alberto Vivero había terminado preso por un escándalo violento en Zapala, Neuquén, a lo que Flavio volvió a contestar: "Tan cocorito que te hacés. Tremendo miedoso". Encima, más tarde, Azzaro publicó en su perfil dos videos de Iglesias -y lo mencionó- con sus viajes constantes al exterior en los últimos años y el crecimiento exponencial e injustificado de su patrimonio.

Por qué se cruzaron Flavio Azzaro y Fernando Iglesias en Twitter

El periodista ya reconoció en los medios que es peronista y que viene de una familia con esa ideología también. Incluso confesó que el ex-Presidente de Boca, Daniel Angelici, fue quien lo hizo echar de TyC Sports por las constantes críticas hacia él, además de que fustigó a Mauricio Macri en varias oportunidades y defendió a algunos dirigentes progresistas como Cristina Fernández de Kirchner y Leandro Santoro, por caso.

Entonces, Iglesias no perdona a Azzaro por sus dichos en general y cada tanto se enfrenta con él cuando se le presenta la ocasión.