Fernando Iglesias quiso tomar el protagonismo de la sesión en la Cámara Diputados que debatirá, entre otras cosas, la reforma del Impuesto a las Ganancias. Primero, a los gritos e interrumpiendo a todos sus colegas. A tal punto llegaron sus comentarios que tuvo que intervenir el presidente del recinto, Sergio Massa, para retarlo por su comportamiento. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar y fue cuando el legislador tomó la palabra.

Quien fue entrenador de vóley planteó una cuestión de privilegio contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y utilizó esa dirección para atacar a Estela de Carlotto: "Lo que no sabemos de Pietragalla es que dijo de lo que pasó en este escandaloso 24 de marzo, por dos cosas: las declaraciones de Estela de Carlotto y el retiro de la Argentina del Grupo de Lima".

"Las declaraciones de Estela de Carlotto, pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escandalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro, una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto", exclamó el diputado, ante el repudio de los legisladores del Frente de Todos.

Sergio Massa explotó contra Fernando Iglesias

Apenas una hora después del comienzo de la sesión y mientras los diputados homenajeaban a las víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura, se produjo el primer cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias, cuando el presidente de la Cámara se dirigió directamente al representante macrista: "¿Usted se cree gracioso? Es irrespetuoso".

Vaticinando lo que será una sesión extensa y muy discutida, en la que resaltará el debate por Ganancias, el comienzo trajo polémica después de que el diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Suárez Lastra asegurara que no solo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla violó los derechos humanos sino que también se sigue haciendo con el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

Con esa declaración, el diputado rompió el acuerdo parlamentario al que había arribado las distintas fuerzas y que indicaba que durante los discursos de homenaje a las víctimas de la dictadura de 1976 no iban a hablar sobre los otros partidos presentes. Eso mismo resaltó la diputada Gabriela Cerruti criticando a Suárez Lastra por sus palabras en contra de Insfrán. Una vez que la diputada terminó su reclamo se dio el tenso cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias.

"Diputado, ¿usted se cree gracioso?", comenzó el presidente de la Cámara visiblemente molesto con Iglesias. Mientras el diputado macrista seguía a los gritos, Massa lo calificó de "irrespetuoso" y aseguró: "toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa". El presidente de la Cámara de Diputados también le pidió a Iglesias que guardara silencio y que "así como pide que respeten el reglamento, sea respetuoso de los oradores".