Estela de Carlotto: "Macri tiene que estar preso"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el ex presidente Mauricio Macri debería estar preso porque "demostró que es un delincuente". En el aniversario 45 del golpe de Estado, la referente de los derechos humanos señaló que espera que sea la última dictadura y explicó que hay similitudes entre el gobierno de facto y Cambiemos.

En diálogo con El Destape Radio, la referente en derechos humanos hizo referencia a un nuevo aniversario del Golpe de Estado que "fue nefasto, criminal" y apuntó: "Esperemos que sea el último". "Recordar es una necesidad. Lo que se olvida se repite y la sociedad no puede desconocer lo que pasó", subrayó.

Ante un nuevo aniversario atravesado por la pandemia, Carlotto aclaró: "La pandemia no nos interrumpió la búsqueda de los nietos que faltan"; y replicó que están "buscando desaparecidos vivos, que son los nietos". Hubo una bolsa mortuoria con mi nombre. Eso muestra maldad, odio, revancha", reflexionó sobre las expresiones de odio de la última marcha opositora.



En ese sentido, Carlotto se refirió a las causas iniciadas por lesa humanidad por la última dictadura militar, a lo cual, la presidenta de Abuelas subrayó: “Desde la Corte nos atienden. pero después no hacen nada. Es un engaño, una palmadita en la espalda, una burla". "La Corte paralizó los expedientes que no les convenía seguir. Han incumplido con su deber", advirtió.

Asimismo, recordó: "Durante la Dictadura los medios no existían para nosotras, salvo el Buenos Aires Herald. Nosotras queríamos sacar un comunicado tierno, de búsqueda, y para publicarlo nos exigían pasar por la policía y certificado de domicilio. Nos tenían fichadas". Reveló que en esa época les querían cobrar "un disparate por poner un comunicado en los medios de que buscábamos a los nietos" y señaló que salían "a denunciar en el exterior y sabíamos que podíamos ser secuestradas a la vuelta".

Respecto a la figura del ex presidente Mauricio Macri y el retroceso en materia de derechos humanos que se vivió durante su gobierno, Carlotto indicó: "La única vez que Macri nos recibió perdimos el tiempo". En ese punto, reclamó: “Macri tiene que estar preso, ya se ha demostrado que es un delincuente, hay que meterlo preso lo antes posible" y advirtió que "el endeudamiento que hemos sufrido ha sido feroz, tienen que pagar por lo que hicieron, el lawfare es otra forma de golpe de estado”.