Flavio Azzaro recordó su discusión con Ricardo Canaletti y contó cómo terminó

El periodista Ricardo Canaletti es conocido por su fuerte temperamento, al igual que su colega Flavio Azzaro. En 2017 se vivió una inesperada situación cuando ambos periodistas se cruzaron muy fuerte en No todo pasa, el ciclo que conducía Diego Díaz por TyC Sports. En un reciente video y ante las preguntas de sus seguidores, Azzaro recordó aquella violenta discusión que terminó envuelta en misterio por lo que sucedió en el corte: "Si el tipo se acercaba y me tiraba una piña, lo iba a poner".

En los programas de fútbol de la tarde es usual que los panelistas terminen a los gritos esgrimiendo sus ideas y opiniones, aunque luego de eso no pase a un plano físico. Por eso sorprendió cuando en el 2017, Ricardo Canaletti fue como invitado al programa de TyC Sports No todo pasa y casi termina a las piñas con Flavio Azzaro, uno de los panelistas del ciclo. El periodista deportivo recordó el hecho en un video que grabó recientemente en el que respondía preguntas de sus seguidores en su canal oficial de YouTube. A cuatro años de la discusión, Azzaro consideró que Canaletti quedó "como un pelotudo".

El eje de la charla que venían llevando en el programa era el crack brasileño Garrincha, al que Canaletti calificó de "débil mental". Cuando Azzaro lo escuchó, cruzó al reconocido periodista de policiales: "¿Cuántas veces hablaste con Garrincha?". Con una sonrisa burlona, Canaletti le respondió que no hacía falta que le creyera y que "desde este momento" no le dirigiera más la palabra. Incrédulo, el panelista le marcó que él estaba de invitado en el programa y le iba a preguntar "las veces que quiera".

Ante las palabras de Azzaro, el conductor de Cámara del crimen lo apuró: "¿Vos querés pelear?". Sin poder entender cómo la discusión había llegado a ese nivel de violencia, Azzaro le preguntó de dónde había sacado que Garrincha era un débil mental y si eso lo llevaba a enojarse de tal manera, a lo que el especialista de TN le remarcó que estaba poniendo en duda sus palabras. El periodista deportivo le retrucó preguntándole cuál era el problema que dudara de su palabra.

En ese punto, la discusión ya no tuvo retorno por lo que Diego Díaz mandó al corte mientras se veía cómo Canaletti se levantaba de su lugar y se dirigía a donde estaba sentado Azzaro. Hasta ahí fue lo que el público pudo ver y siempre quedó la duda de cómo había terminado la discusión. Azzaro explicó que el periodista de policiales intentó acercarse a él, pero lo detuvieron antes. "Yo no me quería pelear, no le podés pegar a un tipo grande", explicó Azzaro que sin embargo reconoció que podría haberlo hecho: "Si el tipo se acercaba y me tiraba una piña, lo iba a poner".

De todos modos, el periodista deportivo explicó que el momento de tensión no fue más allá de los gritos y algunos insultos. “Como él se levantó, quedó un imaginario de que nos agarramos a piñas, pero ni cerca. Volvimos del corte y el programa siguió”, finalizó Flavio Azzaro para terminar con el mito que se había generado alrededor de la acalorada discusión que tuvo con Ricardo Canaletti.