¿Cuáles son los mejores lugares para merendar en la Ciudad de Buenos Aires?

Cuáles son los mejores lugares para merendar.

Ya sea que se trate de una reunión con una amiga, una charla con un familiar, una cita o para cortar la semana laboral, la Ciudad de Buenos Aires dispone de una gran cantidad de lugares que son ideales para merendar. Solo basta con conocerlos para descubrir los diferentes platos que ofrecen para obtener una tarde a puro sabor.

Lo particular de la merienda en el país y que la vuelve tan popular es que dispone de una gran variedad de platos dulces como también salados para disfrutar. Mientras que en otras partes del planeta, se tiende a optar por un consumo más vinculado con la pastelería tradicional, los argentinos cuentan con un abanico de opciones que generan envidia.

"Hoy un amigo me invitó a merendar a su casa y miren todo lo que hizo", expresó Pidoelsilencio, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la fotografía, se puede apreciar que sobre la mesa hay un gran cantidad de postres dulces pero también dos platos que se componen de rodajas de pan integral, una pasta de palta y un huevo frito. Una reunión que no tiene nada que envidiarle a lo que se pueda llegar a conseguir en cualquier bar de la Ciudad.

¿Cuáles son los 5 lugares recomendados para merendar en CABA?

Lo primero a destacar es que la opciones elegidas corresponden a un ranking que elaboraron en Time Out, que se dedica a realizar guías para llevar a cabo distintos tipos de actividades en cada uno de los rincones de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, se optó por armar un podio con los mejores lugares para merendar.

Tallarica: ubicado Belgrano, se destaca por la elaboración de productos sin TACC, que van desde las minicakes hasta el pan. Se aconseja pedir las cookies y la medialuna rellena y cubierta de vainilla. Barragán: con sedes en Caballito y Palermo, es un lugar que busca mezclar lo mejor de la merienda con los sabores de México. Es aconsejable para desarrollar un brunch tardío. Ciro: se encuentra en Puerto Madero, se destaca por ofrecer una carta con pastelería de importa italiana, helados artesanales y porciones XXL. Casa Sáenz: dispone locales en Palermo Chico y Belgrano, se destaca por la gran variedad de platos que ofrecen platos salados como dulces. Malcriada: ubicado en Palermo, se destaca por ser un lugar que ofrecen platos de gran calidad con pistacho, y mención especial para sus fosforitos.

Ideal para el mate: la torta de maicena que se hace en 40 minutos

En caso de no contar con el tiempo para salir a merendar a un lugar, se aconseja una torta de maicena que requiere de pocos ingredientes y que en menos de una hora se encuentra lista para ser acompañada por unos mates o cualquier otra infusión que se decida consumir. Se trata de una elaboración que es ideal para aquellas personas que no son amantes de la cocina.

Ingredientes

180g de maicena.

150g de azúcar.

150g de manteca.

3 huevos.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

Esencia de vainilla a gusto.

Paso a paso