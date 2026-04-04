Una opción diferente: receta del tiramisú de limón que todos amarán

El tiramisú de limón se presenta como la evolución refrescante y luminosa del clásico postre italiano, ideal para quienes buscan un final de comida menos denso pero igualmente sofisticado. A diferencia de la versión tradicional basada en café y cacao, esta variante sustituye la intensidad del espresso por la acidez vibrante de los cítricos, creando un equilibrio perfecto entre el dulzor de la crema y la frescura de la fruta.
Es un postre que evoca los paisajes del Mediterráneo, transformando una receta de invierno en el acompañamiento perfecto para las tardes de sol o las cenas de verano. En cuanto a su estructura, el secreto reside en el almíbar de limón, con el que se embeben generosamente las vainillas para que adquieran una textura húmeda y perfumada.
La crema, por su parte, mantiene la base de queso mascarpone y huevos, pero se enriquece con ralladura fina y jugo de limón recién exprimido, lo que le otorga una ligereza casi etérea. Algunas versiones incorporan incluso un toque de lemon curd entre las capas, intensificando el color amarillo suave y aportando una cremosidad extra que envuelve el paladar en cada bocado.
Finalmente, la presentación de este postre suele ser mucho más minimalista y elegante que la del tiramisu original. En lugar del espolvoreado de cacao, se corona con hilos de ralladura de limón, hojas de menta fresca o incluso pequeñas flores comestibles, resaltando su carácter artesanal.
Receta de tiramisú de limón
Ingredientes para la base y el almíbar
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24 vainillas.
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150ml de agua.
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100g de azúcar.
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Jugo de 2 limones.
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Opcional: 50ml de Limoncello.
Para la crema
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500g de queso mascarpone (a temperatura ambiente).
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3 huevos (separar claras de yemas).
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100g de azúcar (divididos en dos partes).
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Ralladura de 2 limones.
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1 chorrito de jugo de limón.
Paso a paso
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Colocar el agua y el azúcar en una ollita. Hervir por 5 minutos hasta obtener un almíbar ligero.
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Retirar del fuego e incorporar el jugo de limón (y el Limoncello si se usa). Dejar enfriar por completo.
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Batir las yemas con la mitad del azúcar y la ralladura de limón hasta que estén pálidas y espumosas.
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Agregar el queso mascarpone y el chorrito de jugo de limón. Mezclar suavemente hasta lograr una crema homogénea.
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Montar las claras a punto de nieve en un bol aparte con el resto del azúcar.
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Incorporar las claras a la mezcla de queso con movimientos envolventes para mantener el aire.
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Pasar las vainillas rápidamente por el almíbar de limón (sin que se deshagan).
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Cubrir el fondo de una fuente rectangular con una capa de vainillas.
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Extender la mitad de la crema sobre las vainillas.
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Repetir con otra capa de vainillas humedecidas y terminar con el resto de la crema.
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Llevar a la heladera por un mínimo de 6 horas (es mucho mejor de un día para el otro para que los sabores se asienten).