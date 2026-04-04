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Una opción diferente: receta del tiramisú de limón que todos amarán

Se trata de una receta perfecta para el postre de almuerzo familiar este Domingo de Pascuas. El tiramisú de limón es una versión poco explorada pero que tiene un resultado suave y rico.

04 de abril, 2026 | 19.17

El tiramisú de limón se presenta como la evolución refrescante y luminosa del clásico postre italiano, ideal para quienes buscan un final de comida menos denso pero igualmente sofisticado. A diferencia de la versión tradicional basada en café y cacao, esta variante sustituye la intensidad del espresso por la acidez vibrante de los cítricos, creando un equilibrio perfecto entre el dulzor de la crema y la frescura de la fruta. 

Es un postre que evoca los paisajes del Mediterráneo, transformando una receta de invierno en el acompañamiento perfecto para las tardes de sol o las cenas de verano. En cuanto a su estructura, el secreto reside en el almíbar de limón, con el que se embeben generosamente las vainillas para que adquieran una textura húmeda y perfumada.

La crema, por su parte, mantiene la base de queso mascarpone y huevos, pero se enriquece con ralladura fina y jugo de limón recién exprimido, lo que le otorga una ligereza casi etérea. Algunas versiones incorporan incluso un toque de lemon curd entre las capas, intensificando el color amarillo suave y aportando una cremosidad extra que envuelve el paladar en cada bocado.

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Finalmente, la presentación de este postre suele ser mucho más minimalista y elegante que la del tiramisu original. En lugar del espolvoreado de cacao, se corona con hilos de ralladura de limón, hojas de menta fresca o incluso pequeñas flores comestibles, resaltando su carácter artesanal.

Receta de tiramisú de limón

Ingredientes para la base y el almíbar

  • 24 vainillas.

  • 150ml de agua.

  • 100g de azúcar.

  • Jugo de 2 limones.

  • Opcional: 50ml de Limoncello.

Para la crema

  • 500g de queso mascarpone (a temperatura ambiente).

  • 3 huevos (separar claras de yemas).

  • 100g de azúcar (divididos en dos partes).

  • Ralladura de 2 limones.

  • 1 chorrito de jugo de limón.

Tiramisú de limón.

Paso a paso

  1. Colocar el agua y el azúcar en una ollita. Hervir por 5 minutos hasta obtener un almíbar ligero.

  2. Retirar del fuego e incorporar el jugo de limón (y el Limoncello si se usa). Dejar enfriar por completo.

  3. Batir las yemas con la mitad del azúcar y la ralladura de limón hasta que estén pálidas y espumosas.

  4. Agregar el queso mascarpone y el chorrito de jugo de limón. Mezclar suavemente hasta lograr una crema homogénea.

  5. Montar las claras a punto de nieve en un bol aparte con el resto del azúcar.

  6. Incorporar las claras a la mezcla de queso con movimientos envolventes para mantener el aire.

  7. Pasar las vainillas rápidamente por el almíbar de limón (sin que se deshagan).

  8. Cubrir el fondo de una fuente rectangular con una capa de vainillas.

  9. Extender la mitad de la crema sobre las vainillas.

  10. Repetir con otra capa de vainillas humedecidas y terminar con el resto de la crema.

  11. Llevar a la heladera por un mínimo de 6 horas (es mucho mejor de un día para el otro para que los sabores se asienten).

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