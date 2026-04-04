Una opción diferente: receta del tiramisú de limón que todos amarán

Receta de tiramisú de limón.

El tiramisú de limón se presenta como la evolución refrescante y luminosa del clásico postre italiano, ideal para quienes buscan un final de comida menos denso pero igualmente sofisticado. A diferencia de la versión tradicional basada en café y cacao, esta variante sustituye la intensidad del espresso por la acidez vibrante de los cítricos, creando un equilibrio perfecto entre el dulzor de la crema y la frescura de la fruta.

Es un postre que evoca los paisajes del Mediterráneo, transformando una receta de invierno en el acompañamiento perfecto para las tardes de sol o las cenas de verano. En cuanto a su estructura, el secreto reside en el almíbar de limón, con el que se embeben generosamente las vainillas para que adquieran una textura húmeda y perfumada.

La crema, por su parte, mantiene la base de queso mascarpone y huevos, pero se enriquece con ralladura fina y jugo de limón recién exprimido, lo que le otorga una ligereza casi etérea. Algunas versiones incorporan incluso un toque de lemon curd entre las capas, intensificando el color amarillo suave y aportando una cremosidad extra que envuelve el paladar en cada bocado.

Finalmente, la presentación de este postre suele ser mucho más minimalista y elegante que la del tiramisu original. En lugar del espolvoreado de cacao, se corona con hilos de ralladura de limón, hojas de menta fresca o incluso pequeñas flores comestibles, resaltando su carácter artesanal.

Receta de tiramisú de limón

Ingredientes para la base y el almíbar

24 vainillas.

150ml de agua.

100g de azúcar.

Jugo de 2 limones.

Opcional: 50ml de Limoncello.

Para la crema

500g de queso mascarpone (a temperatura ambiente).

3 huevos (separar claras de yemas).

100g de azúcar (divididos en dos partes).

Ralladura de 2 limones.

1 chorrito de jugo de limón.

Tiramisú de limón.

Paso a paso