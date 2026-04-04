Conejos de Pascua: receta divertida y fácil para hacer con los niños.

Los conejos de Pascua son un clásico de esta fecha junto a los huevos de chocolate. Un gran plan para hacer con los más chicos de la familia es preparar estas golosinas en casa. No es ninguna ciencia, lleva pocos ingredientes y lo mejor de todo es que se pueden decorar como más guste. A continuación dejamos la receta.

Receta de conejos de Pascua: para hacer en casa

La clave para hacer conejos de Pascua en casa es usar la creatividad. Con un molde acorde, que se consigue en cualquier repostería o papelera, se pueden hacer estas figuras de chocolate blanco, amargo, con leche y sumarle la decoración y toppings a gusto.

Los conejos de Pascua se pueden hacer en casa de forma divertida y fácil.

Ingredientes

200 g de chocolate (con leche, semiamargo o blanco).

Moldes de conejo.

Palitos de helado o brochet.

Opcional: granas de colores, lentejas de chocolate, chips de chocolate, cereal inflado, mini malvaviscos, gomitas, dulce de leche, mantequilla de maní, frutos secos picados, glasé (azúcar impalpable + unas gotas de agua o limón).

Prepración

Derretir el chocolate a baño maría o en microondas en intervalos cortos, mezclando entre cada uno para evitar que se queme. Verter una capa de chocolate en los moldes elegidos, previamente limpiados con alcohol (esto es fundamental). Incorporar rellenos o toppings en el centro, si se desea. Cubrir con más chocolate hasta completar. Colocar un palito en el centro en caso de hacer versiones tipo paleta. Llevar a la heladera o freezer durante 20 a 30 minutos, hasta que solidifique. Desmoldar con cuidado.

Para que los conejos de Pascua queden realmente bien, uno de los puntos clave es prestar atención al derretido del chocolate. Lo ideal es derretirlo en intervalos cortos, ya sea en microondas o a baño maría, mezclando entre cada pausa para que el calor se distribuya de manera uniforme y no se queme. También es importante asegurarse de que los moldes estén completamente limpios y secos antes de usarlos, ya que el más mínimo contacto con agua puede afectar la textura final y hacer que el chocolate no solidifique correctamente.

En cuanto a la decoración, ese es el momento más creativo y entretenido, sobre todo si hay chicos participando. Trabajar con el chocolate todavía apenas tibio ayuda a que los toppings se adhieran con facilidad, sin necesidad de presionar demasiado ni correr el riesgo de que se rompan las figuras. Tener todos los ingredientes organizados de antemano ayuda a que el proceso sea más fluido y evita que el chocolate se enfríe antes de terminar.