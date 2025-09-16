Rolls de lechuga: la receta perfecta para sumar un toque fresco a los platos de verano.

Cuando las mesas piden ligereza pero también sabor, los rolls de lechuga rellenos resultan la solución perfecta. Esta receta combina ingredientes simples, frescura natural y rapidez de preparación, ideal para esas cenas en las que queremos algo sano, vistoso y sin complicaciones.

No necesitás técnicas avanzadas ni horas de cocina: basta con mezclar las verduras y queso crema para lograr un relleno cremoso. Luego, envolver la mezcla en hojas de lechuga le aporta textura crujiente, volumen visual y una sensación de frescura que pocas preparaciones alcanzan sin esfuerzo. Incluso, para quienes deseen ponerle un plus proteico, pueden optar por ponerle pollo o atún.

Ingredientes y paso a paso

Ingredientes

2 huevos

½ cebolla morada

½ palta

½ zanahoria

1 cucharada de queso crema

1 cucharada de jugo de limón

3 hojas grandes de lechuga

Sal y pimienta a gusto

Tajín (opcional) para un toque picante

Preparación