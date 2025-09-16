Rolls de lechuga: la receta perfecta para sumar un toque fresco a los platos de verano

Cuando las mesas piden ligereza pero también sabor, los rolls de lechuga rellenos resultan la solución perfecta. Esta receta combina ingredientes simples, frescura natural y rapidez de preparación, ideal para esas cenas en las que queremos algo sano, vistoso y sin complicaciones.
No necesitás técnicas avanzadas ni horas de cocina: basta con mezclar las verduras y queso crema para lograr un relleno cremoso. Luego, envolver la mezcla en hojas de lechuga le aporta textura crujiente, volumen visual y una sensación de frescura que pocas preparaciones alcanzan sin esfuerzo. Incluso, para quienes deseen ponerle un plus proteico, pueden optar por ponerle pollo o atún.
Ingredientes y paso a paso
Ingredientes
-
2 huevos
-
½ cebolla morada
-
½ palta
-
½ zanahoria
-
1 cucharada de queso crema
-
1 cucharada de jugo de limón
-
3 hojas grandes de lechuga
-
Sal y pimienta a gusto
-
Tajín (opcional) para un toque picante
Preparación
-
Herví los huevos durante 10 a 12 minutos. Dejalos enfriar, pelá y picá.
-
Picá finamente la cebolla morada y la zanahoria; mezclalas en un bowl junto con los huevos.
-
Incorporá la palta, aplastándola bien con un tenedor, junto con el queso crema, hasta lograr una textura cremosa.
-
Condimentá con sal, pimienta y jugo de limón. Si te gusta un toque diferente, sumá tajín para dar un sabor fresco y ligeramente picante.
-
Lavá bien las hojas de lechuga, colocá una porción del relleno en el centro de cada hoja y enrollá con cuidado para formar los rolls.