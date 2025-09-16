EN VIVO
Rolls de lechuga: la receta perfecta para sumar un toque fresco a los platos de verano

Esta receta es perfecta para quienes busquen un platillo completo y fresco para innovar con la llegada de los días de calor.

16 de septiembre, 2025 | 17.42

Cuando las mesas piden ligereza pero también sabor, los rolls de lechuga rellenos resultan la solución perfecta. Esta receta combina ingredientes simples, frescura natural y rapidez de preparación, ideal para esas cenas en las que queremos algo sano, vistoso y sin complicaciones.

No necesitás técnicas avanzadas ni horas de cocina: basta con mezclar las verduras y queso crema para lograr un relleno cremoso. Luego, envolver la mezcla en hojas de lechuga le aporta textura crujiente, volumen visual y una sensación de frescura que pocas preparaciones alcanzan sin esfuerzo. Incluso, para quienes deseen ponerle un plus proteico, pueden optar por ponerle pollo o atún.

Ingredientes y paso a paso

Ingredientes

  • 2 huevos

  • ½ cebolla morada

  • ½ palta

  • ½ zanahoria

  • 1 cucharada de queso crema

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • 3 hojas grandes de lechuga

  • Sal y pimienta a gusto

  • Tajín (opcional) para un toque picante

Preparación

  1. Herví los huevos durante 10 a 12 minutos. Dejalos enfriar, pelá y picá.

  2. Picá finamente la cebolla morada y la zanahoria; mezclalas en un bowl junto con los huevos.

  3. Incorporá la palta, aplastándola bien con un tenedor, junto con el queso crema, hasta lograr una textura cremosa.

  4. Condimentá con sal, pimienta y jugo de limón. Si te gusta un toque diferente, sumá tajín para dar un sabor fresco y ligeramente picante.

  5. Lavá bien las hojas de lechuga, colocá una porción del relleno en el centro de cada hoja y enrollá con cuidado para formar los rolls.

