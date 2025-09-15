La espinaca es uno de los productos más dúctiles de la cocina occidental.

Paulina Cocina publicó en su página web una serie de datos que tenés que saber si vas a cocinar espinaca, ya que evita errores comunes que se comenten con este vegetal. La influencer experta en lo culinario reveló qué cantidad de espinaca hay que comprar y cuántos gramos calcular por persona.

La espinaca es de esos alimentos que reducen mucho una vez cocidos, por lo que es difícil hacer las cuentas relativas a cuánto comprar antes de cocinar. Un atado de este vegetal se vuelve ínfimo en una cacerola y lo que parecía mucho termina siendo poco. Por eso, Paulina reveló entre sus tips infalibles el dato de cuánta espinaca come una persona promedio.

Según el informe publicado por Paulina Cocina, hay que "calcular unos 300 gr. de espinaca por cada persona y pesarla antes para que después no encontrar problemas y prestar atención a la hora de comprar". Además, la influencer incluyó entre sus tips: "Fijarse siempre que las hojas no estén lastimadas, arrugadas o golpeadas. Deben sentirse como liso al tacto, con la hoja resistente y nunca dar sensación de que estén mojadas o líquidas".

Paulina también indica que "es importante limpiarla la espinaca y guardarla correctamente, porque de otra forma se pondrá en mal estado muy rápido. Para guardar las espinacas en la heladera, vamos a ir alternando una capa de papel de cocina absorbente entre cada capa de hoja de espinaca limpia. Recuerden que si la congelan perderá ciertas propiedades de estación, pero también es una opción".

Receta completa de canelones de espinaca

Ingredientes

12 panqueques finos (pueden ser caseros o comprados)

1 atado grande de espinaca fresca (o 400 g de espinaca congelada)

250 g de ricota

50 g de queso rallado (parmesano o similar)

1 huevo

1 cebolla chica

2 dientes de ajo

500 g de salsa de tomate casera o envasada

50 g de manteca

200 g de queso cremoso o mozzarella

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite de oliva

Fideos de espinaca.

Paso a paso