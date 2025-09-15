Paulina Cocina publicó en su página web una serie de datos que tenés que saber si vas a cocinar espinaca, ya que evita errores comunes que se comenten con este vegetal. La influencer experta en lo culinario reveló qué cantidad de espinaca hay que comprar y cuántos gramos calcular por persona.
La espinaca es de esos alimentos que reducen mucho una vez cocidos, por lo que es difícil hacer las cuentas relativas a cuánto comprar antes de cocinar. Un atado de este vegetal se vuelve ínfimo en una cacerola y lo que parecía mucho termina siendo poco. Por eso, Paulina reveló entre sus tips infalibles el dato de cuánta espinaca come una persona promedio.
Según el informe publicado por Paulina Cocina, hay que "calcular unos 300 gr. de espinaca por cada persona y pesarla antes para que después no encontrar problemas y prestar atención a la hora de comprar". Además, la influencer incluyó entre sus tips: "Fijarse siempre que las hojas no estén lastimadas, arrugadas o golpeadas. Deben sentirse como liso al tacto, con la hoja resistente y nunca dar sensación de que estén mojadas o líquidas".
Paulina también indica que "es importante limpiarla la espinaca y guardarla correctamente, porque de otra forma se pondrá en mal estado muy rápido. Para guardar las espinacas en la heladera, vamos a ir alternando una capa de papel de cocina absorbente entre cada capa de hoja de espinaca limpia. Recuerden que si la congelan perderá ciertas propiedades de estación, pero también es una opción".
Receta completa de canelones de espinaca
Ingredientes
-
12 panqueques finos (pueden ser caseros o comprados)
-
1 atado grande de espinaca fresca (o 400 g de espinaca congelada)
-
250 g de ricota
-
50 g de queso rallado (parmesano o similar)
-
1 huevo
-
1 cebolla chica
-
2 dientes de ajo
-
500 g de salsa de tomate casera o envasada
-
50 g de manteca
-
200 g de queso cremoso o mozzarella
-
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
-
Aceite de oliva
Paso a paso
-
Lavar bien la espinaca, hervirla en poca agua con sal durante 3 minutos o rehogarla apenas en sartén. Escurrir muy bien y picar fino.
-
Picar la cebolla y el ajo, rehogarlos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén transparentes.
-
Mezclar en un bol la espinaca cocida con la ricota, la cebolla y el ajo rehogados, el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Formar un relleno homogéneo.
-
Rellenar cada panqueque con 2 o 3 cucharadas del preparado, enrollar y disponer en una fuente para horno previamente enmantecada.
-
Cubrir los canelones con la salsa de tomate, agregar trocitos de manteca por encima y repartir el queso cremoso o mozzarella rallada.
-
Gratinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
-
Servir calientes, acompañados de un poco más de queso rallado si se desea.