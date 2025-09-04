Receta sin harina y sin azúcar de pancakes de limón: esponjosos, saludables y proteicos.

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar unos deliciosos pancakes de limón, saludables, altos en proteínas y que quedan muy esponjosos. Si ya no sabés qué cocinarte en los desayunos y meriendas, esta receta te va a encantar. No lleva nada de harina tradicional ni azúcares refinadas, por lo que es una opción muy saludable.

La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Postre Sin Azúcar, que comparte diferentes recetas para diabéticos y/o celíacos o personas sensibles al gluten. Tengas o no alguna de estas patologías, es una alternativa deliciosa y saludable para dejar de lado los ultra procesados y comer algo más nutritivo, rico y alto en proteínas.

Receta sin harina y sin azúcar de pancakes de limón

Ingredientes

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de yogur sin azúcar

Jugo de medio limón y ralladura de un limón

Endulzante a gusto (puede ser stevia, eritritol, maple, jarabe de arce, miel o lo que más te guste)

1 taza de harina sin gluten (puede ser de arroz, de almendras, de coco o la que más te guste)

1 cucharada de polvo para hornear

Para el frosting (opcional): reservá 2 cucharadas del yogur + una cucharada de ralladura de limón

Preparación