Receta sin harina y sin azúcar de pancakes de limón: esponjosos, saludables y proteicos

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar unos deliciosos pancakes de limón, saludables, altos en proteínas y que quedan muy esponjosos. Si ya no sabés qué cocinarte en los desayunos y meriendas, esta receta te va a encantar. No lleva nada de harina tradicional ni azúcares refinadas, por lo que es una opción muy saludable.
La receta fue compartida por la cuenta de TikTok Postre Sin Azúcar, que comparte diferentes recetas para diabéticos y/o celíacos o personas sensibles al gluten. Tengas o no alguna de estas patologías, es una alternativa deliciosa y saludable para dejar de lado los ultra procesados y comer algo más nutritivo, rico y alto en proteínas.
Receta sin harina y sin azúcar de pancakes de limón
Ingredientes
-
1 huevo
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
-
1 taza de yogur sin azúcar
-
Jugo de medio limón y ralladura de un limón
-
Endulzante a gusto (puede ser stevia, eritritol, maple, jarabe de arce, miel o lo que más te guste)
-
1 taza de harina sin gluten (puede ser de arroz, de almendras, de coco o la que más te guste)
-
1 cucharada de polvo para hornear
-
Para el frosting (opcional): reservá 2 cucharadas del yogur + una cucharada de ralladura de limón
Preparación
-
En un bol, verter todos los ingredientes.
-
Mezclar muy bien hasta integrar. Asegurate de que no queden grumos.
-
Con la ayuda de una cuchara, verter parte de la mezcla en una sartén antiadherente o previamente enmantecada (o con una gotita de aceite). Cuando se formen burbujas, significa que ya es hora de darlo vuelta. Tiene que quedar dorado de ambos lados. Hacer lo mismo con el resto de la mezcla.
-
Apilar todos en un plato.
-
Opcional: armá el frosting desparramándoles dos cucharadas de yogur con ralladura de limón.
-
¡Listo!