Receta sin harina de pizza a la sartén: saludable, riquísima y se hace en minutos.

Existe una receta de pizza sin harina y sin TACC libre de gluten que podés preparar en la sartén en muy pocos minutos. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien querés consumir alimentos sin harina de trigo tradicional y que sean ricos, saludables y fáciles, esta receta te va a encantar.

Es ideal para cuando no tenés tiempo de amasar una pizza y querés resolver rápido el almuerzo o la cena. La base de esta pizza es de zanahoria y harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) y es muy sencilla de preparar. La receta fue compartida por Natu César, creadora de contenido sobre recetas saludables en TikTok.

Receta de pizza sin harinas

Ingredientes

1 zanahoria rallada 2 huevos 2 cucharadas de harina de almendras Condimentos y sal a gusto Toppings: lo que quieras. La receta original lleva salsa de tomate, mozzarella, tomates y aceitunas. Podés ponerle cebolla, jamón, morrones o lo que más te guste.

Preparación