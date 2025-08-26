EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin harina de pizza a la sartén: saludable, riquísima y se hace en minutos

Así es como podés preparar una deliciosa pizza sin harina y sin TACC libre de gluten, de zanahoria y harina de almendras. Además, no lleva horno y se hace a la sartén.

26 de agosto, 2025 | 11.40

Existe una receta de pizza sin harina y sin TACC libre de gluten que podés preparar en la sartén en muy pocos minutos. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien querés consumir alimentos sin harina de trigo tradicional y que sean ricos, saludables y fáciles, esta receta te va a encantar.

Es ideal para cuando no tenés tiempo de amasar una pizza y querés resolver rápido el almuerzo o la cena. La base de esta pizza es de zanahoria y harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) y es muy sencilla de preparar. La receta fue compartida por Natu César, creadora de contenido sobre recetas saludables en TikTok.

MÁS INFO

Receta de pizza sin harinas

Ingredientes

  1. 1 zanahoria rallada

  2. 2 huevos

  3. 2 cucharadas de harina de almendras

  4. Condimentos y sal a gusto

  5. Toppings: lo que quieras. La receta original lleva salsa de tomate, mozzarella, tomates y aceitunas. Podés ponerle cebolla, jamón, morrones o lo que más te guste.

MÁS INFO

Preparación

  1. En un bol, mezclar la zanahoria rallada, los dos huevos y las dos cucharadas de harina de almendras. Sumale condimentos y sal a gusto. 

  2. Mezclar todo muy bien, idealmente procesar si tenés mini pimer o procesadora.

  3. Llevar a una sartén previamente aceitada y a fuego bajo.

  4. Dar vuelta cuando se dore y agregarle el queso, la salsa de tomate y todo lo que le quieras poner.

  5. ¡Listo!

Trending
Riesgo País
Por el desplome en los bonos argentinos, el riesgo país ya supera los 800 puntos
Las más vistas