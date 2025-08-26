Receta sin harina de pizza a la sartén: saludable, riquísima y se hace en minutos

Existe una receta de pizza sin harina y sin TACC libre de gluten que podés preparar en la sartén en muy pocos minutos. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien querés consumir alimentos sin harina de trigo tradicional y que sean ricos, saludables y fáciles, esta receta te va a encantar.
Es ideal para cuando no tenés tiempo de amasar una pizza y querés resolver rápido el almuerzo o la cena. La base de esta pizza es de zanahoria y harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas) y es muy sencilla de preparar. La receta fue compartida por Natu César, creadora de contenido sobre recetas saludables en TikTok.
Receta de pizza sin harinas
Ingredientes
1 zanahoria rallada
2 huevos
2 cucharadas de harina de almendras
Condimentos y sal a gusto
Toppings: lo que quieras. La receta original lleva salsa de tomate, mozzarella, tomates y aceitunas. Podés ponerle cebolla, jamón, morrones o lo que más te guste.
Preparación
En un bol, mezclar la zanahoria rallada, los dos huevos y las dos cucharadas de harina de almendras. Sumale condimentos y sal a gusto.
Mezclar todo muy bien, idealmente procesar si tenés mini pimer o procesadora.
Llevar a una sartén previamente aceitada y a fuego bajo.
Dar vuelta cuando se dore y agregarle el queso, la salsa de tomate y todo lo que le quieras poner.
¡Listo!