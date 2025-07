Receta sin gluten de bizcochuelo de vainilla: con pocos ingredientes y queda bien esponjoso.

Existe una receta de bizcochuelo de vainilla sin TACC libre de gluten, bien esponjoso y alto, delicioso para acompañar con el mate, el café o la infusión que más te guste, tanto en los desayunos como en las meriendas. Si tenés ganas de comer un rico bizcochuelo sin gluten pero no sabés cómo hacerlo, esta receta es ideal. Es muy sencilla y necesitás muy poquitos ingredientes.

La receta fue compartida por una pastelera que además es celíaca en su cuenta de TikTok, @ssophiapasteleria. Para reemplazar la harina de trigo tradicional, la pastelera utilizó una premezcla universal sin gluten, que se consiguen en dietéticas o supermercados. En esta receta se usa azúcar, pero si no podés o no querés consumirla, podés reemplazar por otro endulzante como eritritol o stevia. Lo más importante en esta receta es el batido. Es ideal que cuentes con batidora eléctrica, pero si no tenés, podés usar mini pimer o batidor de mano y batir muy bien hasta que no quede ningún grumo.

Receta de bizcochuelo de vainilla sin gluten

Ingredientes

6 huevos.

Azúcar 200 gr (o podés usar cualquier otro endulzante como eritritol o stevia a gusto).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Premezcla universal 200gr (yo uso marca Delicel que para mí es la mas rica y buena relación precio/calidad).

Preparación