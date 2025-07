Receta sin gluten de torta de coco proteica, sin harina y sin azúcar: no inflama y es ideal para acompañar con el mate.

Existe una receta de torta de coco sin gluten, sin harinas, sin azúcar y alta en proteínas que es muy sencilla de preparar. Si tenés ganas de comer algo dulce y rico para la merienda o el desayuno, pero no podés consumir harina de trigo refinada y/o azúcar, no te preocupes. Afortunadamente, existen muchas recetas nutritivas, altas en proteína y que no contienen ninguno de estos dos ingredientes que podés preparar en casa muy fácilmente.

Las recetas sin gluten y sin azúcar son ideales no solo para celíacos y personas sensibles al gluten que presentan síntomas gastrointestinales como inflamación a la hora de consumirlo, sino también para aquellos que quieran llevar un estilo de vida más saludable. La harina de trigo y el azúcar son dos de los ingredientes más inflamatorios para la salud intestinal, y es por esto que es tan común presentar inflamación o molestias digestivas al consumirlos.

Además, también es apta para personas diabéticas o con resistencia a la insulina. Sin embargo, siempre es aconsejable consultar primero con un nutricionista si tenés algún problema de salud. Esta receta fue compartida por la usuaria de TikTok @evecocinaybienestar. En vez de harina de trigo, vamos a utilizar coco rallado y ricota/yogur natural/queso crema. Para endulzarla, en lugar de azúcar, vas a necesitar algún endulzante como eritritol o stevia.

Receta de de torta de coco sin gluten, sin harina y sin azúcar

Ingredientes (se hace en un molde de 12 a 14 cm)

2 huevos grandes @granja_bonovo.

150 gr de ricota o de yogur natural sin azúcar (o queso crema firme).

1/2 taza de coco rallado.

1 cdita de polvo para hornear.

2 a 3 cdas de eritritol, stevia líquida o el endulzante que uses.

Extracto o esencia de vainilla o canela (opcional).

Preparación