Receta sin azúcar y sin harina de torta nube de limón: no inflama, es liviana y esponjosa.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar una deliciosa torta nube de limón, liviana, que no inflama y que queda bien esponjosa. Si ya te aburriste de las tortas convencionales o querés llevar una alimentación libre de azúcar y harina de trigo tradicional, esta receta te va a encantar. Te salva de los antojos dulces sin comprometer tu salud.

Es apta para personas celíacas, sensibles al gluten o con problemas gastrointestinales, o bien para todas aquellas que quieran comer algo rico y saludable. En vez de harina vamos a utilizar yogur griego natural o yogur común. Tiene que ser sin azúcar, y si tenés problemas con la lactosa, puede ser sin lactosa. El yogur es el ingrediente estrellla para que quede bien esponjosa. La receta fue compartida por Mica Méndez, creadora de contenido saludable.

Receta de torta nube de limón sin azúcar y sin harina

Ingredientes

3 huevos.

250 g de yogur griego natural.

60 g de eritritol (un endulzante con todo el sabor del azúcar pero sin aportar calorías ni elevar la glucemia) o stevia.

1 chorrito de vainilla.

Jugo y ralladura de 1 limón.

1 cda colmada de harina de coco.

Preparación