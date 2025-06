No inflama y no lleva horno: receta sin gluten y sin azúcar de torta de frutillas y chocolate, deliciosa y saludable Una delicia y no inflama nada: receta de torta helada de frutillas y chocolate, sin TACC libre de gluten y sin azúcar, low carb y sin horno.

26 de junio, 2025 | 14.47 No inflama y no lleva horno: receta sin gluten y sin azúcar de torta de frutillas y chocolate, deliciosa y saludable. Una receta de torta de frutillas y chocolate sin TACC libre de gluten y sin azúcar, que no inflama nada ni ocasiona molestias gastrointestinales, se volvió viral en las redes sociales. Son cada vez más las personas que buscan recetas antiinflamatorias, saludables y amigables con el intestino. Si querés dejar de consumir tantos ultraprocesados, pero sin renunciar a las cosas dulces, esta receta es para vos. Lo mejor de todo es que no lleva horno y se hace muy fácil. Al contrario de lo que mucha gente piensa, una torta no tiene por qué llevar harina de trigo y azúcar. Hay muchas recetas deliciosas que no llevan estos dos ingredientes, que a muchas personas, les genera inflamación abdominal, gases, dolor abdominal, entre muchas otras molestias digestivas. Para esto, se reemplazan las harinas tradicionales por harinas aptas para celíacos, y el azúcar por stevia, un endulzante mucho más natural. La receta fue compartida por la usuaria de TikTok @trinidadbaldunciel y se prepara en unos simples pasos. Receta de torta de frutillas y chocolate, sin TACC libre de gluten y sin azúcar Ingredientes Para la base: 60 gr de maní

1/3 taza de cacao amargo

1/3 taza de harina de coco

1/3 taza de harina de almendras

1/3 taza de aceite de coco

1/4 taza de bebida vegetal sin azúcar (como leche de coco, de avena, de almendras, o bien podés usar leche de vaca. Ideal deslactosada, si sufrís de molestias gastrointestinales)

1 cucharada de stevia liquida (si te gusta más dulce, podés argegarle algunas cucharadas más) Para el relleno: 140 gr chocolate blanco sin azúcar

1 taza de yogur griego o queso crema (sin azúcar e idealmente sin lactosa)

90 gr de mantequilla de maní o de almendras

50 gr de frutillas liofilizadas (congeladas) Para la cobertura: 100 gr de chocolate 70% sin azúcar (ideal endulzado con stevia, se consiguen en dietéticas)

2 cucharadas soperas de mantequilla de maní Preparación Para la base, procesar todos los secos, y una vez procesados, sumar los húmedos. Poner todo sobre un molde previamente engrasado o con papel film/manteca para que sea fácil de desmoldar. Apretar bien la base y llevar a la heladera 10 minutos. Mientras tanto, derretir chocolate blanco sin azúcar con la mantequilla de maní y una vez listo mezclar con el yogur. Agregar las frutillas partidas, mezclar bien todo y colocar sobre la base. Llevar al freezer 20 minutos. Derretir chocolate con mantequilla de maní, volcar sobre la torta y volver a llevar todo mínimo 30 minutos al freezer. ¡Y listo!

