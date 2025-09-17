EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar y sin harina de pancakes: a base de yogur, esponjosos y deliciosos

Así es como podés preparar unos ricos pancakes sin azúcar y sin harina: bien esponjosos, como si fuesen una nube.

17 de septiembre, 2025 | 15.30

Existe una receta muy saludable y deliciosa para hacer en la merienda y preparar unos ricos pancakes sin azúcar y sin harina. El ingrediente estrella de esta preparación es el yogur, que es rico en proteínas y en probióticos, bacterias benéficas para la microbiota intestinal.

Es ideal para preparar si querés comer algo rico y sano que no lleve tanto tiempo. Se hace a la sartén y a fuego bajo, así que no es necesario que prendas el horno. El yogur hace que queden esponjosos y suaves, y podés endulzarlos con lo que más te guste. La receta fue compartida por la nutricionista Mariana Hidalgo y es muy fácil de hacer.

Receta de pancakes sin azúcar y sin harina

Ingredientes

  • 3/4 taza de yogur griego

  • 1 huevo

  • 1 cucharadas de miel de maple (la que tengas, o el endulzante que prefieras)

  • 1/2 taza de harina (de avena, arroz, no de coco ni de almendra, porque no serían esponjosos) 

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1/3 taza de arándanos (podés omitir este ingrediente si no tenés)

  • 1 cucharadita de aceite de palta, de coco o de oliva

Preparación

  1. En una taza o bol, mezclar el huevo con el yogur. Sumar el endulzante o miel, el polvo para hornear y revolver.

  2. Agregar la harina y seguir revolviendo. No tienen que quedar grumos. Por último sumar el aceite y los arándanos (si es que los querés incorporar).

  3. Llevar a una sartén a fuego bajo, previamente enmantecada. El secreto está en tener paciencia a la hora de freírlos, mucha paciencia porque tiene que ser a fuego bajo 1 minuto por cada lado. Se tienen que dorar bien de ambas caras.

  4. ¡Listo! Servilos con lo que más te guste.

