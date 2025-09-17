Receta sin azúcar y sin harina de pancakes: a base de yogur, esponjosos y deliciosos.

Existe una receta muy saludable y deliciosa para hacer en la merienda y preparar unos ricos pancakes sin azúcar y sin harina. El ingrediente estrella de esta preparación es el yogur, que es rico en proteínas y en probióticos, bacterias benéficas para la microbiota intestinal.

Es ideal para preparar si querés comer algo rico y sano que no lleve tanto tiempo. Se hace a la sartén y a fuego bajo, así que no es necesario que prendas el horno. El yogur hace que queden esponjosos y suaves, y podés endulzarlos con lo que más te guste. La receta fue compartida por la nutricionista Mariana Hidalgo y es muy fácil de hacer.

Receta de pancakes sin azúcar y sin harina

Ingredientes

3/4 taza de yogur griego

1 huevo

1 cucharadas de miel de maple (la que tengas, o el endulzante que prefieras)

1/2 taza de harina (de avena, arroz, no de coco ni de almendra, porque no serían esponjosos)

1 cucharadita de polvo para hornear

1/3 taza de arándanos (podés omitir este ingrediente si no tenés)

1 cucharadita de aceite de palta, de coco o de oliva

Preparación