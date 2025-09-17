Receta sin azúcar y sin harina de pancakes: a base de yogur, esponjosos y deliciosos

Existe una receta muy saludable y deliciosa para hacer en la merienda y preparar unos ricos pancakes sin azúcar y sin harina. El ingrediente estrella de esta preparación es el yogur, que es rico en proteínas y en probióticos, bacterias benéficas para la microbiota intestinal.
Es ideal para preparar si querés comer algo rico y sano que no lleve tanto tiempo. Se hace a la sartén y a fuego bajo, así que no es necesario que prendas el horno. El yogur hace que queden esponjosos y suaves, y podés endulzarlos con lo que más te guste. La receta fue compartida por la nutricionista Mariana Hidalgo y es muy fácil de hacer.
Receta de pancakes sin azúcar y sin harina
Ingredientes
3/4 taza de yogur griego
1 huevo
1 cucharadas de miel de maple (la que tengas, o el endulzante que prefieras)
1/2 taza de harina (de avena, arroz, no de coco ni de almendra, porque no serían esponjosos)
1 cucharadita de polvo para hornear
1/3 taza de arándanos (podés omitir este ingrediente si no tenés)
1 cucharadita de aceite de palta, de coco o de oliva
Preparación
En una taza o bol, mezclar el huevo con el yogur. Sumar el endulzante o miel, el polvo para hornear y revolver.
Agregar la harina y seguir revolviendo. No tienen que quedar grumos. Por último sumar el aceite y los arándanos (si es que los querés incorporar).
Llevar a una sartén a fuego bajo, previamente enmantecada. El secreto está en tener paciencia a la hora de freírlos, mucha paciencia porque tiene que ser a fuego bajo 1 minuto por cada lado. Se tienen que dorar bien de ambas caras.
¡Listo! Servilos con lo que más te guste.