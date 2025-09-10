Receta sin azúcar y sin harina de lemon pie en vaso y sin horno: saludable y delicioso para los antojos dulces.

Existe una receta de lemon pie saludable sin azúcar y sin harina, en vaso y que no lleva horno, que podés preparar muy fácilmente para saciar tus antojos dulces. Afortunadamente, existen muchas alternativas al lemon pie tradicional que la mayoría conoce, que lleva azúcares y harinas refinidas.

Si por cuestiones de salud no podés consumir harinas y azúcares, esta receta te va a encantar. Es ideal para sacarte las ganas de comer algo dulce sin comprometer tu salud. Además, se hace en vaso y no lleva horno. Es un postre muy práctico que te podés llevar a cualquier lado. Además de leer el video, leé atentamente el paso a paso.

Receta de lemon pie en vaso sin harina y sin azúcar

Ingredientes

4 huevos

Endulzante a gusto (puede ser stevia, eritritol o el que más te guste)

Ralladura y jugo de 1 limón

1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)

3 cucharadas de maicena y 3 cucharadas de leche

4 cucharadas de avena y 2 cucharadas de miel para la base

Preparación