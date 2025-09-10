Receta sin azúcar y sin harina de lemon pie en vaso y sin horno: saludable y delicioso para los antojos dulces

Existe una receta de lemon pie saludable sin azúcar y sin harina, en vaso y que no lleva horno, que podés preparar muy fácilmente para saciar tus antojos dulces. Afortunadamente, existen muchas alternativas al lemon pie tradicional que la mayoría conoce, que lleva azúcares y harinas refinidas.
Si por cuestiones de salud no podés consumir harinas y azúcares, esta receta te va a encantar. Es ideal para sacarte las ganas de comer algo dulce sin comprometer tu salud. Además, se hace en vaso y no lleva horno. Es un postre muy práctico que te podés llevar a cualquier lado. Además de leer el video, leé atentamente el paso a paso.
Receta de lemon pie en vaso sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
4 huevos
-
Endulzante a gusto (puede ser stevia, eritritol o el que más te guste)
-
Ralladura y jugo de 1 limón
-
1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
-
3 cucharadas de maicena y 3 cucharadas de leche
-
4 cucharadas de avena y 2 cucharadas de miel para la base
Preparación
-
En un vol, romper los 2 huevos y agregar el endulzante.
-
Sumar la ralladura y jugo de 1 limón.
-
Llevar la mezcla a una sartén a fuego bajo y añadir las 3 cucharadas de maicena con 3 cucharadas de leche. Mezclar muy bien.
-
Para la base, en un recipiente aparte mezclar 4 cucharadas de avena con 2 de miel. Llevar esta mezcla a un vaso.
-
Ahora vamos a usar los otros 2 huevos. Para preparar el merengue, batir 2 claras a punto nieve. Una vez montadas, sumar más endulzante a gusto. Importante: en la receta original no lo dice, pero lo ideal es cocinar las claras para que no queden crudas y evitar el riesgo de Salmonella. Llevá esa mezcla a un recipiente apto microondas y cocinalas durante 2 o 3 minutos a potencia alta.
-
Al vaso que habías separado con la base de avena, sumarle la mezcla que hiciste a la sartén, que va a ser el relleno del medio. Arriba del todo, sumarle el merengue (las claras que batiste).
-
¡Listo!