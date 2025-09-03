Receta sin azúcar y sin harina de budín de limón keto: saludable y delicioso.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar un budín de limón keto saludable y delicioso, ideal para calmar los antojos dulces en el desayuno o la merienda. Es muy fácil de preparar y es ideal si no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y azúcar, o bien querés llevar una alimentación más saludable.

La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, quien se dedica a compartir recetas saludables, ricas y nutritivas en sus redes sociales. Para reemplazar la harina, vas a necesitar harina de almendras (que en realidad, son almendras trituradas). Se consigue muy fácilmente en dietéticas. En vez de azúcar, podés usar el endulzante que quieras, como stevia.

Receta sin azúcar y sin harina de budín de limón keto

Ingredientes

3 huevos.

1 cda de stevia.

1 cdita de extracto de vainilla.

1/3 taza de aceite de coco.

1/2 taza de leche vegetal.

Jugo de medio limón.

1 taza y 1/4 taza de harina de almendras.

1 taza de coco rallado.

1 cda de polvo para hornear.

1 cdita de psyllium (opcional).

Procedimiento