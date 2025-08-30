EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin azúcar de mousse de limón: liviano, delicioso y saludable para el postre

Así podés preparar un rico y saludable mousse de limón sin azúcar para comer de postre.

30 de agosto, 2025 | 17.50

Existe una receta para preparar un mousse de limón sin azúcar, delicioso, refrescante y saludable para comer en los desayunos, postres o meriendas. Si estás buscando nuevas ideas para nutrirte y comer rico sin comprometer tu salud, esta receta te va a encantar. No lleva nada de azúcar y queda exquisito.

El mousse es una excelente opción de postre para después del almuerzo o la cena. Este en particular no lleva azúcar, es saludable y te saca los antojos de comer algo dulce y sabroso. Si sos intolerante a la lactosa, podés hacerlo con una leche en polvo deslactosada.

Receta de mousse de limón sin azúcar, riquísimo y saludable

Ingredientes

  • 100g de leche en polvo descremada 

  • 50 ml de agua y 50 ml de jugo de limón

  • Ralladura de medio limón

  • Extracto de vainilla (opcional)

  • 1 cucharada sopera de sucralosa líquida o 6 sobres en polvo (o endulzante de preferencia)

MÁS INFO

Preparación

  1. En una licuadora, verter la leche en polvo descremada. Agregarle los 50 ml de agua y otros 50 ml de jugo de limón. A eso, sumale la ralladura de medio limón.

  2. Si querés endulzarlo, ponele edulcorante. Puede ser sucralosa, stevia, eritritol o lo que más te guste.

  3. Añadir el extracto de vainilla (opcional) para darle un toque de sabor.

  4. Mezclar todo muy bien. Vas a conseguir una mezcla sólida. Si queda muy líquida, agregale más leche en polvo.

  5. Llevar a un bol o fuente para guardar en la heladera. Dejalo durante dos horas hasta que se enfríe.

  6. ¡Listo! A disfrutar.

Trending
River Plate
¿Hay rotación en River? Las 3 dudas de Gallardo para jugar vs. San Martín de San Juan
Las más vistas