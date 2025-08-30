Receta sin azúcar de mousse de limón: liviano, delicioso y saludable para el postre.

Existe una receta para preparar un mousse de limón sin azúcar, delicioso, refrescante y saludable para comer en los desayunos, postres o meriendas. Si estás buscando nuevas ideas para nutrirte y comer rico sin comprometer tu salud, esta receta te va a encantar. No lleva nada de azúcar y queda exquisito.

El mousse es una excelente opción de postre para después del almuerzo o la cena. Este en particular no lleva azúcar, es saludable y te saca los antojos de comer algo dulce y sabroso. Si sos intolerante a la lactosa, podés hacerlo con una leche en polvo deslactosada.

Receta de mousse de limón sin azúcar, riquísimo y saludable

Ingredientes

100g de leche en polvo descremada

50 ml de agua y 50 ml de jugo de limón

Ralladura de medio limón

Extracto de vainilla (opcional)

1 cucharada sopera de sucralosa líquida o 6 sobres en polvo (o endulzante de preferencia)

Preparación