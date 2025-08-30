Receta sin azúcar de mousse de limón: liviano, delicioso y saludable para el postre

Existe una receta para preparar un mousse de limón sin azúcar, delicioso, refrescante y saludable para comer en los desayunos, postres o meriendas. Si estás buscando nuevas ideas para nutrirte y comer rico sin comprometer tu salud, esta receta te va a encantar. No lleva nada de azúcar y queda exquisito.
El mousse es una excelente opción de postre para después del almuerzo o la cena. Este en particular no lleva azúcar, es saludable y te saca los antojos de comer algo dulce y sabroso. Si sos intolerante a la lactosa, podés hacerlo con una leche en polvo deslactosada.
Receta de mousse de limón sin azúcar, riquísimo y saludable
Ingredientes
-
100g de leche en polvo descremada
-
50 ml de agua y 50 ml de jugo de limón
-
Ralladura de medio limón
-
Extracto de vainilla (opcional)
-
1 cucharada sopera de sucralosa líquida o 6 sobres en polvo (o endulzante de preferencia)
Preparación
-
En una licuadora, verter la leche en polvo descremada. Agregarle los 50 ml de agua y otros 50 ml de jugo de limón. A eso, sumale la ralladura de medio limón.
-
Si querés endulzarlo, ponele edulcorante. Puede ser sucralosa, stevia, eritritol o lo que más te guste.
-
Añadir el extracto de vainilla (opcional) para darle un toque de sabor.
-
Mezclar todo muy bien. Vas a conseguir una mezcla sólida. Si queda muy líquida, agregale más leche en polvo.
-
Llevar a un bol o fuente para guardar en la heladera. Dejalo durante dos horas hasta que se enfríe.
-
¡Listo! A disfrutar.