Receta fresca para el verano 2026: ensalada con salsa cremosa de palta, deliciosa y muy nutritiva.

Existe una receta muy fresca y sencilla para preparar este verano 2026. Si querés comer más saludable y ya te aburriste de las típicas ensaladas con lechuga y tomate, esta receta te va a encantar. Su ingrediente estrella es la salsa cremosa de palta, que le suma un extra de sabor y textura.

Además de las verduras, sumarle proteína (como pollo y garbanzos) es una excelente opción para tener un plato bien nutritivo sin que deje de ser refrescante. Por otro lado, se pueden preparar una infinidad de salsas caseras para condimentar tu ensalada con ingredientes que seguro tenés en la heladera.

La receta fue compartida por la cuenta de Instagram de Eva Quintanilla, chef y creadora de contenido saludable. Esta salsa se prepara a base de yogur y palta con ingredientes extra que le dan un sabor exquisito: cilantro, jugo de limón y condimentos. Aunque no lo creas, el yogur (natural y sin endulzar) queda muy bien ensaladas si se combina con los ingredientes correctos.

Receta de ensalada con salsa cremosa de palta

Ingredientes

Para la salsa:

3 o 4 cucharadas soperas de yogur griego sin azúcar

1 palta

Puñado de cilantro

Jugo de limón

Ajo, sal y pimienta

Para la ensalada:

1 lata de garbanzos

Tomates cherry (cantidad necesaria)

1 pepino

1 cebolla morada

Pollo (cantidad necesaria)

Queso feta o el que quieras

Preparación