Receta fácil de yogur griego casero: mucho más económico, delicioso y saludable que los comprados.

Existe una receta de yogur griego que es muy fácil de preparar en casa y con muy pocos ingredientes. El yogur griego se caracteriza por estar separado del suero, lo que lo vuelve mucho más cremoso y consistente que el yogur natural. Sin embargo, en Argentina hay muy pocas marcas de yogur griego disponibles en el mercado, y las pocas que se consiguen en dietéticas, se venden a precios muy elevados para el bolsillo de la mayoría de los trabajadores.

Es por esto que conviene preparar el yogur griego de forma casera. Además, es mucho más saludable que cualquier yogur comprado, ya que no tiene conservantes ni químicos adicionales. La receta fue compartida por la nutricionista Felicitas Cámara, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok (@informaresnutrir).

Receta de yogur griego casero

Ingredientes

1 litro de leche (líquida), puede ser entera o descremada.

1 yogur natural sin azúcar.

Leche en polvo (2 cucharadas).

Una olla.

Un colador.

Un repasador, tela o bolsita para filtrar leche vegetal.

Preparación