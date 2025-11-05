El chocolate y el dulce de leche son los ingredientes favoritos de la mayoría de los argentinos a la hora de hacer o encargar una torta de cumpleaños. Además de tener la aprobación de todos, se trata de una receta que no tiene demasiadas complicaciones y que se prepara rápido y con pocos utensilios.
El chocolate y el dulce de leche se utilizan con frecuencia en tortas porque son sabores intensos, versátiles y muy populares que combinan bien con diferentes texturas y preparaciones. El chocolate aporta ductilidad ya que se puede presentar en múltiples formas como crema, ganache, trozos o cobertura. El dulce de leche, por su parte, ofrece un dulzor característico y una cremosidad que equilibra las masas más secas.
Receta de torta de chocolate y dulce de leche
Ingredientes para la masa
-
4 huevos.
-
200 g de azúcar.
-
200 g de harina leudante.
-
50 g de cacao en polvo.
-
100 ml de leche.
-
80 ml de aceite.
-
1 cdita de esencia de vainilla.
-
Pizca de sal.
Ingredientes para el relleno
-
500 g de dulce de leche repostero.
-
200 g de chocolate para cobertura (negro o con leche).
-
200 ml de crema de leche.
Paso a paso
-
Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien espumosa y clara.
-
Incorporar el aceite, la leche y la vainilla, mezclando suavemente.
-
Tamizar el cacao, la harina y la sal; agregar en forma envolvente para no bajar el batido.
-
Volcar la mezcla en un molde enmantecado/enharinado y hornear a 170–180 °C por 35–40 min (comprobar con palillo).
-
Dejar enfriar y cortar el bizcochuelo en 2 o 3 capas según el grosor.
-
Rellenar cada capa con una cantidad generosa de dulce de leche repostero.
-
Para la cobertura: calentar la crema, volcar sobre el chocolate picado, esperar 1 min y mezclar hasta lograr ganache lisa.
-
Cubrir la torta con la ganache y llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir.
Budín matero de coco y dulce de leche
Ingredientes
-
2 huevos.
-
200 g de azúcar.
-
100 g de manteca derretida o aceite.
-
200 ml de leche.
-
200 g de harina leudante.
-
100 g de coco rallado.
-
1 cdita de esencia de vainilla.
-
200 g de dulce de leche repostero (para el centro y/o cobertura).
-
Opcional: azúcar impalpable para decorar.
Paso a paso
-
Batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.
-
Agregar la manteca derretida (o aceite) y la esencia de vainilla. Mezclar.
-
Sumar la leche y luego la harina leudante tamizada junto con el coco. Integrar sin batir de más.
-
Colocar la mitad de la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
-
Agregar cucharadas de dulce de leche en el centro, sin tocar los bordes.
-
Cubrir con el resto de la mezcla.
-
Hornear a 170–180 °C durante 40–50 minutos, o hasta que al pinchar salga seco (evitando la parte del dulce de leche).
-
Dejar enfriar un poco antes de desmoldar.
-
Decorar con más dulce de leche o espolvorear azúcar impalpable.