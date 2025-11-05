La torta de chocolate y dulce de leche es una de las más amadas por los argentinos.

El chocolate y el dulce de leche son los ingredientes favoritos de la mayoría de los argentinos a la hora de hacer o encargar una torta de cumpleaños. Además de tener la aprobación de todos, se trata de una receta que no tiene demasiadas complicaciones y que se prepara rápido y con pocos utensilios.

El chocolate y el dulce de leche se utilizan con frecuencia en tortas porque son sabores intensos, versátiles y muy populares que combinan bien con diferentes texturas y preparaciones. El chocolate aporta ductilidad ya que se puede presentar en múltiples formas como crema, ganache, trozos o cobertura. El dulce de leche, por su parte, ofrece un dulzor característico y una cremosidad que equilibra las masas más secas.

Receta de torta de chocolate y dulce de leche

Ingredientes para la masa

4 huevos.

200 g de azúcar.

200 g de harina leudante.

50 g de cacao en polvo.

100 ml de leche.

80 ml de aceite.

1 cdita de esencia de vainilla.

Pizca de sal.

Ingredientes para el relleno

500 g de dulce de leche repostero.

200 g de chocolate para cobertura (negro o con leche).

200 ml de crema de leche.

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien espumosa y clara. Incorporar el aceite, la leche y la vainilla, mezclando suavemente. Tamizar el cacao, la harina y la sal; agregar en forma envolvente para no bajar el batido. Volcar la mezcla en un molde enmantecado/enharinado y hornear a 170–180 °C por 35–40 min (comprobar con palillo). Dejar enfriar y cortar el bizcochuelo en 2 o 3 capas según el grosor. Rellenar cada capa con una cantidad generosa de dulce de leche repostero. Para la cobertura: calentar la crema, volcar sobre el chocolate picado, esperar 1 min y mezclar hasta lograr ganache lisa. Cubrir la torta con la ganache y llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir.

Torta de chocolate.

Budín matero de coco y dulce de leche

Ingredientes

2 huevos.

200 g de azúcar.

100 g de manteca derretida o aceite.

200 ml de leche.

200 g de harina leudante.

100 g de coco rallado.

1 cdita de esencia de vainilla.

200 g de dulce de leche repostero (para el centro y/o cobertura).

Opcional: azúcar impalpable para decorar.

Paso a paso