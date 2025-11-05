EN VIVO
Receta de torta de chocolate y dulce de leche: una delicia que todos aman

Las tortas de chocolate y dulce de leche son las favoritas para los cumpleaños y eventos de ese estilo. Súper dulce y potente, se trata de un postre que deleita tanto a grandes como a chicos.

05 de noviembre, 2025 | 19.05

El chocolate y el dulce de leche son los ingredientes favoritos de la mayoría de los argentinos a la hora de hacer o encargar una torta de cumpleaños. Además de tener la aprobación de todos, se trata de una receta que no tiene demasiadas complicaciones y que se prepara rápido y con pocos utensilios.

El chocolate y el dulce de leche se utilizan con frecuencia en tortas porque son sabores intensos, versátiles y muy populares que combinan bien con diferentes texturas y preparaciones. El chocolate aporta ductilidad ya que se puede presentar en múltiples formas como crema, ganache, trozos o cobertura. El dulce de leche, por su parte, ofrece un dulzor característico y una cremosidad que equilibra las masas más secas.

Receta de torta de chocolate y dulce de leche

Ingredientes para la masa

  • 4 huevos.

  • 200 g de azúcar.

  • 200 g de harina leudante.

  • 50 g de cacao en polvo.

  • 100 ml de leche.

  • 80 ml de aceite.

  • 1 cdita de esencia de vainilla.

  • Pizca de sal.

Ingredientes para el relleno

  • 500 g de dulce de leche repostero.

  • 200 g de chocolate para cobertura (negro o con leche).

  • 200 ml de crema de leche.

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien espumosa y clara.

  2. Incorporar el aceite, la leche y la vainilla, mezclando suavemente.

  3. Tamizar el cacao, la harina y la sal; agregar en forma envolvente para no bajar el batido.

  4. Volcar la mezcla en un molde enmantecado/enharinado y hornear a 170–180 °C por 35–40 min (comprobar con palillo).

  5. Dejar enfriar y cortar el bizcochuelo en 2 o 3 capas según el grosor.

  6. Rellenar cada capa con una cantidad generosa de dulce de leche repostero.

  7. Para la cobertura: calentar la crema, volcar sobre el chocolate picado, esperar 1 min y mezclar hasta lograr ganache lisa.

  8. Cubrir la torta con la ganache y llevar a la heladera al menos 1 hora antes de servir.

Torta de chocolate.

Budín matero de coco y dulce de leche

Ingredientes

  • 2 huevos.

  • 200 g de azúcar.

  • 100 g de manteca derretida o aceite.

  • 200 ml de leche.

  • 200 g de harina leudante.

  • 100 g de coco rallado.

  • 1 cdita de esencia de vainilla.

  • 200 g de dulce de leche repostero (para el centro y/o cobertura).

  • Opcional: azúcar impalpable para decorar.

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar bien.

  2. Agregar la manteca derretida (o aceite) y la esencia de vainilla. Mezclar.

  3. Sumar la leche y luego la harina leudante tamizada junto con el coco. Integrar sin batir de más.

  4. Colocar la mitad de la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

  5. Agregar cucharadas de dulce de leche en el centro, sin tocar los bordes.

  6. Cubrir con el resto de la mezcla.

  7. Hornear a 170–180 °C durante 40–50 minutos, o hasta que al pinchar salga seco (evitando la parte del dulce de leche).

  8. Dejar enfriar un poco antes de desmoldar.

  9. Decorar con más dulce de leche o espolvorear azúcar impalpable.

