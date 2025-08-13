Unos snacks saludables de zucchini son una nueva tendencia en cocina.

Las picadas siempre fueron sinónimos de ingesta de comidas llenas de grasas saturadas y súper saladas, pero desde hace un tiempo se pusieron de moda los snacks saludables. Una de las recetas más virales es una que tiene como protagonista al zucchini para convertirlo en una opción ideal para mojar distintos dips.

El zucchini es una hortaliza baja en calorías y rica en agua, por lo que es un alimento hidratante y liviano; por eso su reemplazo en una picada es ideal para aquellos que están a dieta. Este alimento aporta fibra, que favorece la digestión, y contiene vitaminas como la C, A y del grupo B, junto con minerales como potasio, magnesio y manganeso, que ayudan al buen funcionamiento muscular y nervioso.

Receta de snacks a base de zucchinis

Ingredientes

2 zucchinis medianos.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de orégano seco.

1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C para que esté bien caliente al momento de hornear. Lavar los zucchinis con abundante agua, secarlos y cortarlos en rodajas finas si se quieren chips, o en bastones si se prefieren como papas fritas al horno. Colocar las piezas de zucchini en un bol grande y añadir el aceite de oliva, el orégano, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar con las manos o una cuchara grande para que todos los trozos queden bien cubiertos con los condimentos y el aceite. Disponer el zucchini en una bandeja para horno en una sola capa, evitando que se encimen para que se cocinen de manera uniforme y se doren mejor. Hornear durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción para lograr que ambos lados queden dorados y ligeramente crujientes en los bordes. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos para que terminen de endurecerse y servir como snack saludable, ideal para comer solo o acompañar con alguna salsa liviana como hummus o guacamole.

Otra opción de snacks saludables

Ingredientes

1 taza de almendras crudas.

1 cucharada de miel.

1/2 cucharadita de canela en polvo.

1 pizca de sal marina.

Paso a paso