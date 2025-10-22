Receta de peras al malbec para el postre después de la cena.

No hay dudas de que las peras al malbec es uno de los postres más ricos, al combinar la frescura de la fruta y la intensidad de un vino argentino por excelencia. Si bien puede parecer complejo, es fácil de preparar y el resultado es sumamente sabroso, lo que convierte a este clásico en ideal para después de cenar.

Receta de peras al malbec

Si bien parece un plato sofisticado, lo cierto es que las peras al malbec no requieren grandes destrezas culinarias. Solo se necesita una buena botella de vino (no hace falta que sea la más cara), peras firmes y algunas especias básicas. En menos de una hora, se puede tener listo un postre digno de restaurante que se sirve tibio o frío, solo o con una bocha de helado de vainilla. Perfecto para una cena entre amigos, una ocasión especial o simplemente para darse un gusto.

Las peras al malbec es una receta muy sabrosa y fácil de preparar.

Ingredientes (para 4 porciones):

4 peras firmes.

750 ml de vino malbec.

200 g de azúcar.

1 rama de canela.

3 clavos de olor.

1 trozo pequeño de cáscara de naranja o limón (sin la parte blanca).

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Jugo de medio limón.

Preparación

Preparar las peras: pelar las peras dejando el cabito intacto, para que mantengan su forma. Si se desea, se puede cortar una base pequeña en la parte inferior para que se mantengan de pie en el plato. Rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Hacer el almíbar de vino: en una cacerola amplia, colocar el malbec, el azúcar, la rama de canela, los clavos de olor y la cáscara de naranja. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo y el líquido comience a hervir suavemente. Cocinar las peras: incorporar las peras al líquido caliente, cuidando que queden cubiertas (si no es posible, ir rotándolas durante la cocción). Cocinar a fuego bajo por unos 30 a 40 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes, y el vino se haya reducido formando una salsa espesa y brillante. Enfriar y servir: retirar las peras y dejar que el vino siga reduciéndose unos minutos más si se desea una textura más densa. Luego, bañar las peras con la reducción y dejar enfriar.

Podés servirlas tibias o frías, acompañadas con helado, crema batida o simplemente con un poco del almíbar por encima. El resultado siempre va a ser el mismo, y es el de un postre que da alegria con tan solo probarlo.