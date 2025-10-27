El falafel es mucho más que una simple croqueta de garbanzos; es una explosión de sabores y texturas que ha conquistado paladares en todo el mundo. A continuación, te guiamos con la receta de falafel auténtico de Paulina Cocina. Conseguí un falafel crujiente por fuera, esponjoso por dentro y lleno de ese sabor inconfundible a hierbas frescas y especias.
¿Qué es el Falafel?
El falafel es un plato tradicional de Oriente Medio, originalmente elaborado con garbanzos o habas. Su historia se remonta a Egipto, donde se cree que los cristianos coptos lo crearon como un sustituto de la carne durante los periodos de ayuno. Hoy, es un emblema de la comida vegana y una opción deliciosa y nutritiva para cualquier ocasión.
Ingredientes
Para preparar aproximadamente una docena de unidades, necesitás:
1 taza de garbanzos cocidos (preferiblemente remojados y cocidos en casa, no de lata).
1 cebolla de verdeo fresca.
1 manojo de cilantro (o perejil, según tu preferencia).
½ taza de harina (para dar consistencia).
1 diente de ajo.
Jugo de 1 limón.
Pan rallado para empanizar.
Comino, sal y pimienta al gusto.
Aceite para freír u hornear.
Elaboración paso a paso
Preparar la base de garbanzos:
Coloca los garbanzos en una superficie plana y písalos con un tenedor o pisapurés. La textura irregular es clave para un falafel con personalidad. Evita procesarlos en exceso.
Integrar sabores:
Pica finamente el cilantro, el ajo y la cebolla de verdeo. Mézclalos con los garbanzos, añadí sal, pimienta y comino. Este último es el alma de la especia en el falafel.
Dar forma a las bolitas:
Agregá el jugo de limón y la harina. Amasá hasta obtener una mezcla homogénea. Formá bolitas compactas del tamaño de una albóndiga y pasalas por pan rallado. Apretar bien la masa es crucial para que no se desarmen.
Cocción:
Fritura tradicional: Sumergí el falafel en aceite caliente hasta que esté dorado y crujiente.
Opción al horno: Colocalo en una bandera rociado con aceite para lograr un resultado más ligero pero igualmente dorado.
Los garbanzos son la base fundamental de esta receta.
Trucos infalibles para un resultado profesional
Garbanzos secos remojados: Los garbanzos enlatados contienen demasiada humedad y pueden hacer que el falafel se desintegre. Remojar garbanzos secos durante 24 horas garantiza una textura firme y esponjosa.
Refrigerar la mezcla: Enfriar la masa durante al menos una hora (o toda la noche) facilitará el moldeado y mejorará su consistencia.
Añadir levadura en polvo: Un toque de levadura justo antes de formar las bolitas hará que el interior quede más aireado.
Controlar la temperatura del aceite: Si freís, el aceite debe estar alrededor de 375°F (fuego medio-alto). Un aceite demasiado caliente va a quemar el exterior, mientras que uno frío absorberá más grasa.
Ideas para servir y acompañar
El falafel es versátil y se adapta a múltiples combinaciones:
En sándwich: Rellena un pan pita con falafel, salsa de yogur, lechuga y tomate.
Con ensaladas: Acompaña con una ensalada de remolacha y tomate, o con quinoa.
Con salsas: La tahini, el hummus o una salsa de yogur con menta son acompañantes clásicos.
Como plato principal: Servilo con arroz y verduras asadas para una comida completa.