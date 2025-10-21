Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta salada que cautivó a todos sus seguidores. Se trató de buñuelos de espinaca y zanahoria que son ideales para una picada fit y saludable y además son súper fáciles de preparar.
Comer espinaca es beneficioso para la salud porque es una verdura muy nutritiva que aporta vitaminas A, C, E y K, además de hierro, calcio, magnesio y ácido fólico, nutrientes esenciales para la salud de la sangre, los huesos y el sistema inmunológico. Además, su alto contenido de antioxidantes ayuda a proteger las células del daño y a prevenir enfermedades.
Por otro lado, la ingesta de zanahoria es importante porque es una fuente natural de betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la salud de la vista, la piel y el sistema inmunológico. También aporta fibra, que favorece la digestión, y antioxidantes que ayudan a proteger las células del envejecimiento. Además, contiene vitaminas C y K, y minerales como potasio, que contribuyen al buen funcionamiento del corazón.
Receta de bocadillos de espinaca y zanahoria de Maru Botana
Ingredientes
-
3 zanahorias ralladas.
-
1 kg de espinaca (blanqueada y bien escurrida).
-
3 huevos.
-
150 g de harina (1 taza).
-
Queso rallado a gusto.
-
1 cdita polvo de hornear.
-
Sal, pimienta y nuez moscada.
-
Aceite para freír.
Paso a paso
-
Mezclar todo.
-
Freír en aceite caliente de a cucharadas grandes.
-
Servirlos recién hecho y mojar en algún dip o mayonesa.
Receta de panqueques de acelga
Ingredientes
-
1 atado de acelga (solo las hojas).
-
1 taza de harina común.
-
2 huevos.
-
1 taza de leche.
-
1 diente de ajo picado (opcional).
-
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
-
Aceite o manteca para cocinar.
Paso a paso
-
Lavar bien la acelga y cocinarla al vapor o en agua hirviendo unos minutos, hasta que se ablande.
-
Escurrirla muy bien y picarla finamente.
-
Colocar en un bowl los huevos, la leche y los condimentos, y mezclar bien.
-
Agregar la harina de a poco hasta formar una mezcla líquida, similar a la de los panqueques tradicionales.
-
Incorporar la acelga picada y mezclar hasta integrar.
-
Calentar una sartén antiadherente a fuego medio, engrasarla apenas y verter una porción de mezcla cubriendo la base.
-
Cocinar 1 o 2 minutos por lado, hasta que los bordes se despeguen fácilmente.
-
Repetir hasta terminar toda la preparación.
-
Servir solos, con relleno salado o con una salsa ligera por encima.