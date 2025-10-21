Maru Botana contó cómo hacer buñuelos de espinaca y acelga.

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta salada que cautivó a todos sus seguidores. Se trató de buñuelos de espinaca y zanahoria que son ideales para una picada fit y saludable y además son súper fáciles de preparar.

Comer espinaca es beneficioso para la salud porque es una verdura muy nutritiva que aporta vitaminas A, C, E y K, además de hierro, calcio, magnesio y ácido fólico, nutrientes esenciales para la salud de la sangre, los huesos y el sistema inmunológico. Además, su alto contenido de antioxidantes ayuda a proteger las células del daño y a prevenir enfermedades.

Por otro lado, la ingesta de zanahoria es importante porque es una fuente natural de betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la salud de la vista, la piel y el sistema inmunológico. También aporta fibra, que favorece la digestión, y antioxidantes que ayudan a proteger las células del envejecimiento. Además, contiene vitaminas C y K, y minerales como potasio, que contribuyen al buen funcionamiento del corazón.

Receta de bocadillos de espinaca y zanahoria de Maru Botana

Ingredientes

3 zanahorias ralladas.

1 kg de espinaca (blanqueada y bien escurrida).

3 huevos.

150 g de harina (1 taza).

Queso rallado a gusto.

1 cdita polvo de hornear.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Aceite para freír.

Paso a paso

Mezclar todo. Freír en aceite caliente de a cucharadas grandes. Servirlos recién hecho y mojar en algún dip o mayonesa.

Buñuelos de espinaca y acelga.

Receta de panqueques de acelga

Ingredientes

1 atado de acelga (solo las hojas).

1 taza de harina común.

2 huevos.

1 taza de leche.

1 diente de ajo picado (opcional).

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Aceite o manteca para cocinar.

Paso a paso