Receta de arbolitos de Navidad de jamón y queso: fáciles, riquísimos y se hacen en minutos

Así es como podés preparar unos palitos brochette de jamón y queso con forma de arbolito de Navidad: fáciles, deliciosos y se hacen en minutos.

24 de diciembre, 2025 | 11.21

Existe una receta navideña para preparar unos deliciosos arbolitos de Navidad de jamón y queso en palitos brochette que es muy fácil de hacer. Navidad es la oportunidad perfecta para experimentar con recetas creativas y sencillas de hacer en casa.

Esta receta, compartida por Flor Schvanaber, sin dudas va a hacer que te luzcas en la mesa de Navidad. Además, la ventaja de estos palitos es que son muy fáciles de comer y prácticos, ideal tanto para los grandes como para los chicos.

La creadora de la receta los hizo en la air fryer, pero tranquilamente podés hacerlos en el horno. Lo que sí o sí vas a necesitar, además de los ingredientes, son los palitos brochette que se consiguen fácilmente en papeleras o en algunos supermercados.

Receta de palitos navideños de jamón y queso

Ingredientes

  • Tapas de tarta

  • Mostaza

  • Jamón y queso de máquina

  • Palitos de brochette

  • Pincel de cocina

  • 1 huevo

Preparación

  1. Extender sobre una mesada limpia la masa de tarta. Pincelarla con mostaza.

  2. Arriba, extender las fetas de jamón y las de queso. 

  3. Cubrir con la otra tapa de masa de tarta.

  4. Cortar en tiritas de aproximadamente 1 cm y medio de espesor. Van a ser las tiritas que forman el árbol.

  5. Pasar cada una de las tiritas en forma de zig zag por el palito de brochette.

  6. Podés hacerlo en air fryer o en horno. Rociar apenas con un poquito de aceite y colocar los arbolitos en la placa a temperatura baja hasta que se doren, entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Pincelá los arbolitos con huevo para que queden de ese color doradito.

  7. ¡Listo!

