Existe una receta navideña para preparar unos deliciosos arbolitos de Navidad de jamón y queso en palitos brochette que es muy fácil de hacer. Navidad es la oportunidad perfecta para experimentar con recetas creativas y sencillas de hacer en casa.
Esta receta, compartida por Flor Schvanaber, sin dudas va a hacer que te luzcas en la mesa de Navidad. Además, la ventaja de estos palitos es que son muy fáciles de comer y prácticos, ideal tanto para los grandes como para los chicos.
La creadora de la receta los hizo en la air fryer, pero tranquilamente podés hacerlos en el horno. Lo que sí o sí vas a necesitar, además de los ingredientes, son los palitos brochette que se consiguen fácilmente en papeleras o en algunos supermercados.
Receta de palitos navideños de jamón y queso
Ingredientes
-
Tapas de tarta
-
Mostaza
-
Jamón y queso de máquina
-
Palitos de brochette
-
Pincel de cocina
-
1 huevo
Preparación
-
Extender sobre una mesada limpia la masa de tarta. Pincelarla con mostaza.
-
Arriba, extender las fetas de jamón y las de queso.
-
Cubrir con la otra tapa de masa de tarta.
-
Cortar en tiritas de aproximadamente 1 cm y medio de espesor. Van a ser las tiritas que forman el árbol.
-
Pasar cada una de las tiritas en forma de zig zag por el palito de brochette.
-
Podés hacerlo en air fryer o en horno. Rociar apenas con un poquito de aceite y colocar los arbolitos en la placa a temperatura baja hasta que se doren, entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Pincelá los arbolitos con huevo para que queden de ese color doradito.
-
¡Listo!