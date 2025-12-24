Receta de arbolitos de Navidad de jamón y queso: fáciles, riquísimos y se hacen en minutos.

Existe una receta navideña para preparar unos deliciosos arbolitos de Navidad de jamón y queso en palitos brochette que es muy fácil de hacer. Navidad es la oportunidad perfecta para experimentar con recetas creativas y sencillas de hacer en casa.

Esta receta, compartida por Flor Schvanaber, sin dudas va a hacer que te luzcas en la mesa de Navidad. Además, la ventaja de estos palitos es que son muy fáciles de comer y prácticos, ideal tanto para los grandes como para los chicos.

La creadora de la receta los hizo en la air fryer, pero tranquilamente podés hacerlos en el horno. Lo que sí o sí vas a necesitar, además de los ingredientes, son los palitos brochette que se consiguen fácilmente en papeleras o en algunos supermercados.

Receta de palitos navideños de jamón y queso

Ingredientes

Tapas de tarta

Mostaza

Jamón y queso de máquina

Palitos de brochette

Pincel de cocina

1 huevo

Preparación