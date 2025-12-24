Menú frío para cocinar en Navidad con calor: los mejores 5 platos para hacer

La Navidad en Argentina se caracteriza por el calor agobiante de diciembre y, si bien muchos de los platos tradicionales son calientes, es clave conocer ciertos platos frescos para tener opciones más frescas y que no requieran estar acalorados frente a la cocina.

Una de las grandes claves para una cena navideña exitosa es preparar platos fríos, que se puedan preparar antes y den la posibilidad de compartir más tiempo en la familia sin estar transpirando cerca del horno. Este 24 de diciembre entre los grandes clásicos frescos es clave hacer:

1. El infaltable vitel toné

No existe una Navidad argentina sin el vitel toné. Este plato de origen piamontés se convirtió en el rey absoluto de nuestra mesa navideña. El secreto está en la cocción del peceto, que debe ser lenta y en un caldo bien aromático, pero sobre todo en la sedosidad de la salsa.

Tip de experto: preparalo con 24 horas de anticipación. El frío de la heladera hace que la carne absorba mejor los sabores de la salsa de atún, anchoas y alcaparras.

2. Pionono agridulce o salado

El pionono es la definición de versatilidad. Podés optar por la clásica combinación de jamón, queso, huevo duro y morrones, o jugártela por una versión agridulce con palmitos, salsa golf y un toque de ananá. Es un plato que se arma en minutos y visualmente decora muchísimo la mesa gracias a su forma arrollada.

El pionono es una comida clave para tener en la mesa navideña como entrada

3. Tomates rellenos con arroz y atún

Un clásico que nunca falla y que aporta muchísima frescura. Al vaciar los tomates y rellenarlos con una mezcla de arroz, atún, mayonesa y verdeo, obtenés una entrada liviana que a todo el mundo le gusta. Es fundamental elegir tomates que estén firmes para que mantengan la forma y servirlos bien fríos, recién sacados de la heladera.

4. Lengua a la vinagreta

Para los amantes de los sabores intensos y tradicionales, la lengua a la vinagreta es un viaje directo a las fiestas de la infancia. La clave es una buena limpieza de la pieza y una vinagreta equilibrada con mucho perejil, ajo y un aceite de buena calidad. Es el picoteo ideal mientras se espera el brindis de medianoche.



La lengua la vinagreta es uno de los grandes clásicos fríos para recibir la Navidad

5. Matambre arrollado casero

Aunque requiere un poco de técnica en el atado, el matambre de carne vacuna (o de pollo) es una pieza central de cualquier buffet frío. Relleno con zanahoria rallada, huevo duro, morrón y especias, se cocina y se prensa para luego cortarse en rodajas finas. Acompañado de una ensalada rusa bien cremosa, es el plato principal perfecto para una noche de 30 grados.