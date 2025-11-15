Existe una receta para preparar alfajores de maicena sin harina y sin TACC libres de gluten, ideal para hacer en un día lluvioso. Ahora que se acerca la lluvia, tener a mano esta receta para acompañar el mate es una excelente opción.
Es ideal si querés preparar algo casero y delicioso, si sos celíaco, intolerante al gluten o bien te inflamás al consumir harinas. Es importante destacar que si sos celíaco, todos los productos que usen deben tener el logo de sin TACC.
La receta fue compartida por Mar Sin Gluten, creadora de contenido sin TACC en sus redes sociales. Es muy fácil de preparar, ideal si querés salirte de las galletitas compradas o de las facturas para comer algo casero en la merienda.
Receta de alfajores de maicena sin harina
Ingredientes
100 g de manteca pomada
75 g de azúcar
2 yemas
1c da de esencia de vainilla
Ralladura de limón
250 g de almidón de maíz (maicena)
1 cda de polvo de hornear
Coco rallado
Dulce de leche
Preparación
Mezclar la manteca (previamente derretida) y el azúcar. Luego, agregar las yemas de a una.
Añadir los secos junto con la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Formar la masa y llevar a la heladera por 30 minutos.
Pasado ese tiempo estirar y cortar las formas redondas.
-
Llevar esta masa a una placa y a horno moderado por 15 minutos.
Dejar enfriar y rellenar con dulce de leche.
Pasarlos por coco rallado.
¡Listo! A disfrutar.