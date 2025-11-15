Receta de alfajores de maicena sin harina: riquísimos y fáciles para acompañar con el mate en un día lluvioso.

Existe una receta para preparar alfajores de maicena sin harina y sin TACC libres de gluten, ideal para hacer en un día lluvioso. Ahora que se acerca la lluvia, tener a mano esta receta para acompañar el mate es una excelente opción.

Es ideal si querés preparar algo casero y delicioso, si sos celíaco, intolerante al gluten o bien te inflamás al consumir harinas. Es importante destacar que si sos celíaco, todos los productos que usen deben tener el logo de sin TACC.

La receta fue compartida por Mar Sin Gluten, creadora de contenido sin TACC en sus redes sociales. Es muy fácil de preparar, ideal si querés salirte de las galletitas compradas o de las facturas para comer algo casero en la merienda.

Receta de alfajores de maicena sin harina

Ingredientes

100 g de manteca pomada

75 g de azúcar

2 yemas

1c da de esencia de vainilla

Ralladura de limón

250 g de almidón de maíz (maicena)

1 cda de polvo de hornear

Coco rallado

Dulce de leche

Preparación