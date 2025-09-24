Minipizzas de vegetales al microondas: rápido, saludable y con pocos ingredientes.

Comer saludable puede parecer poco atractivo en un principio, pero la clave está en ponerle creatividad a las comidas. Es en este punto que entran en juego las minipizzas de vegetales, una receta con pocos ingredientes, rápida de hacer, ya que es al microondas, y, sobre todo, muy sabrosa. Ideal para los almuerzos prácticos o cenas livianas, estas pizzas son muy fáciles de hacer y aportan diferentes nutrientes.

Receta de minipizzas de vegetales al microondas

Las minipizzas de vegetales al microondas no requieren de muchos ingredientes, y lo mejor de todo es que se pueden hacer con verduras que estén perdidas por la heladera, un poco de queso y salsa de tomate. A continuación te dejamos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos, muy sencillos, que tenés que seguir.

Las minipizzas de vegetales son ideales para comer saludable y rico.

Ingredientes (para 8 minipizzas aprox.)

1 berenjena grande o 2 zucchinis medianos

150 g de salsa de tomate (casera o de lata)

150 g de queso mozzarella rallado o en cubitos

1/2 morrón rojo en tiras finitas

1/2 morrón verde en tiras finitas

1 cebolla morada en aros muy finos

Champiñones frescos laminados (opcional)

Aceite de oliva c/n

Orégano, albahaca fresca y pimienta (a gusto)

Preparación

Cortá la berenjena o los zucchinis en rodajas de 1 cm de grosor y cocinalos en el microondas durante 2 a 3 minutos a máxima potencia. Esto sirve para que eliminen un poco de agua y no se ablanden demasiado después. Colocá las rodajas precocidas en un plato o fuente apta para microondas. Sobre cada una, poné una cucharadita de salsa de tomate, un poco de queso y los vegetales elegidos. Condimentá con orégano y un chorrito de aceite de oliva. Cociná las minipizzas en el microondas entre 2 y 4 minutos, dependiendo de la potencia del electrodoméstico, hasta que el queso se derrita y los vegetales se sientan tiernos. Opcional: si querés que el queso quede un poco más gratinado, podés darles un golpe de horno eléctrico o airfryer al final, pero no es obligatorio.

Cómo hacer para que la salsa de tomate no quede agria

Para que la salsa de tomate no quede agria, lo más importante es la cocción. Cuando se cocina el tomate a fuego lento durante al menos media hora, la acidez se reduce de manera natural y los sabores se concentran, dando como resultado una salsa mucho más suave y equilibrada. Este paso es clave, porque una cocción rápida suele dejar la salsa con un gusto fuerte y ácido. Para quienes no tienen tiempo y buscan en las minipizzas practicidad, pueden hacer la salsa previamente y congelarla.

Otra técnica muy común es agregar una pizca de azúcar o miel. No se trata de endulzar la salsa, sino de equilibrar los sabores. También se puede sumar zanahoria rallada o en trozos durante la cocción, ya que libera azúcares naturales que cumplen la misma función y aporta los beneficios nutricionales de esta verdura.