Proteicas y sin harina refinada: rapiditas de papa sin tacc y saludables.

Alimentarse de forma saludable es necesario si queremos llevar adelante el día a día con energía. Como dice la frase, "desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo", el almuerzo es una de las comidas más importantes, sin embargo, muchas veces es "pasada por alto" por falta de tiempo. Para quienes quieren almorzar sano, liviano y rápido, compartimos una receta de rapiditas de papa.

Sin tacc y proteicas, las rapiditas de papa se pueden rellenar con diferentes verduras, carnes y legumbres. En lugar de tener harina como las clásicas, esta versión está hecha del tubérculo que es ideal para quienes quieren llevar adelante una alimentación más saludable en su día a día.

Receta de rapiditas de papa sin tacc y proteicas

Con la papa como ingrediente principal, esta versión de rapiditas es ideal para quienes quieren llevar adelante una dieta sin tacc, proteica y saludable. Versatil para cualquier tipo de relleno, es ideal para los almuerzos en la oficina o una cena liviana con lo que hay en la alacena y heladera. A continuación te compartimos los ingredientes y los pasos a seguir.

Las rapiditas de papa son una opción saludable, sin tacc y proteicas.

Ingredientes

500 gramos papas

200 gramos harina de arroz

1 pisca Sal

1 tapita aceite

Preparación