Proteicas y sin harina refinada: rapiditas de papa sin tacc y saludables

Alimentarse de forma saludable es necesario si queremos llevar adelante el día a día con energía. Como dice la frase, "desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo", el almuerzo es una de las comidas más importantes, sin embargo, muchas veces es "pasada por alto" por falta de tiempo. Para quienes quieren almorzar sano, liviano y rápido, compartimos una receta de rapiditas de papa.
Sin tacc y proteicas, las rapiditas de papa se pueden rellenar con diferentes verduras, carnes y legumbres. En lugar de tener harina como las clásicas, esta versión está hecha del tubérculo que es ideal para quienes quieren llevar adelante una alimentación más saludable en su día a día.
Receta de rapiditas de papa sin tacc y proteicas
Con la papa como ingrediente principal, esta versión de rapiditas es ideal para quienes quieren llevar adelante una dieta sin tacc, proteica y saludable. Versatil para cualquier tipo de relleno, es ideal para los almuerzos en la oficina o una cena liviana con lo que hay en la alacena y heladera. A continuación te compartimos los ingredientes y los pasos a seguir.
Ingredientes
- 500 gramos papas
- 200 gramos harina de arroz
- 1 pisca Sal
- 1 tapita aceite
Preparación
- Lavá y pelá las papas. Luego, cortalas en trozos y ponelas a hervir en una olla con agua hasta que estén bien blandas.
- Una vez cocidas, escurrí el agua y hacé un puré con las papas. Es importante que no queden grumos. Dejá que se enfríe un poco para poder trabajar la masa sin quemarte.
- Agregá la harina de arroz y la pizca de sal al puré de papas. Mezclá con una cuchara y luego amasá con las manos hasta obtener una masa suave y homogénea. Si la masa se siente muy pegajosa, podés agregar un poco más de harina de arroz, pero hacelo de a poco para no endurecerla.
- Dividí la masa en bolitas del tamaño de una nuez grande.
- Estirá cada bolita con un palo de amasar hasta formar un círculo muy fino, similar a una tortilla. Tratá de que el grosor sea uniforme para que se cocinen parejo.
- Calentá una sartén o plancha a fuego medio y píntala ligeramente con aceite.
- Cociná cada rapidita por aproximadamente 2 a 3 minutos por cada lado, o hasta que veas que se forman burbujas y los bordes se doran ligeramente. No las cocines de más para que no queden duras.
- Retirá las rapiditas de la sartén y apilalas en un plato. Si querés, podés cubrirlas con un paño para que se mantengan suaves mientras cocinás las demás.