Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de risotto de calabaza fácil y rápida, ideal para preparar para una cena familiar o con amigos. Se trata de una opción saludable y nutricionalmente completa, además de ser el plato favorito de miles de personas.
Este risotto es una comida tradicional italiana que combina la cremosidad del arroz con la dulzura y la textura suave de la calabaza. La dificultad de la receta es moderada, ya que requiere atención constante para incorporar el caldo poco a poco y lograr la textura adecuada, aunque no necesita técnicas complejas.
En cuanto a sus aportes, la calabaza brinda fibra, betacarotenos (precursores de la vitamina A), antioxidantes y minerales como potasio y magnesio, mientras que el arroz aporta energía a través de los carbohidratos. Si se acompaña con queso y un poco de manteca, también suma proteínas y calcio, convirtiéndolo en un plato equilibrado y rico.
Receta de risotto de calabaza de Maru Botana
Ingredientes
-
2 tazas de arroz carnarolli
-
Aceite de oliva
-
1 cebolla rehogada
-
500 g de calabaza
-
3 cucharadas de puré de calabaza
-
caldo de verduras (2 tazas)
-
200 de manteca
-
300 de queso rallado
-
1/2 taza de vino
Paso a paso
-
En una sartén poner aceite de oliva, cebolla, agregar el arroz hasta transparentar el arroz.
-
Agregar caldo, revolviendo a fuego lento y despacio.
-
Agregar el vino y luego el puré de calabaza.
-
Finalizar incorporando manteca y queso de rallar, y cubos de calabaza horneados (o los pones al principio crudos)