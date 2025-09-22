Maru Botana publicó su receta de risotto de calabaza.

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de risotto de calabaza fácil y rápida, ideal para preparar para una cena familiar o con amigos. Se trata de una opción saludable y nutricionalmente completa, además de ser el plato favorito de miles de personas.

Este risotto es una comida tradicional italiana que combina la cremosidad del arroz con la dulzura y la textura suave de la calabaza. La dificultad de la receta es moderada, ya que requiere atención constante para incorporar el caldo poco a poco y lograr la textura adecuada, aunque no necesita técnicas complejas.

En cuanto a sus aportes, la calabaza brinda fibra, betacarotenos (precursores de la vitamina A), antioxidantes y minerales como potasio y magnesio, mientras que el arroz aporta energía a través de los carbohidratos. Si se acompaña con queso y un poco de manteca, también suma proteínas y calcio, convirtiéndolo en un plato equilibrado y rico.

Receta de risotto de calabaza de Maru Botana

Ingredientes

2 tazas de arroz carnarolli

⁠Aceite de oliva

⁠1 cebolla rehogada

⁠500 g de calabaza

⁠3 cucharadas de puré de calabaza

⁠caldo de verduras (2 tazas)

⁠200 de manteca

⁠300 de queso rallado

⁠1/2 taza de vino

Risotto de hongos.

Paso a paso