Así hace Maru Botana el risotto: la receta completa

La cocinera compartió una receta de risotto que no falla. Maru Botana mostró cómo hace este clásico plato a base de calabaza.

21 de septiembre, 2025 | 21.47

Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de risotto de calabaza fácil y rápida, ideal para preparar para una cena familiar o con amigos. Se trata de una opción saludable y nutricionalmente completa, además de ser el plato favorito de miles de personas.

Este risotto es una comida tradicional italiana que combina la cremosidad del arroz con la dulzura y la textura suave de la calabaza. La dificultad de la receta es moderada, ya que requiere atención constante para incorporar el caldo poco a poco y lograr la textura adecuada, aunque no necesita técnicas complejas.

En cuanto a sus aportes, la calabaza brinda fibra, betacarotenos (precursores de la vitamina A), antioxidantes y minerales como potasio y magnesio, mientras que el arroz aporta energía a través de los carbohidratos. Si se acompaña con queso y un poco de manteca, también suma proteínas y calcio, convirtiéndolo en un plato equilibrado y rico.

Receta de risotto de calabaza de Maru Botana

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz carnarolli

  • ⁠Aceite de oliva

  • ⁠1 cebolla rehogada

  • ⁠500 g de calabaza

  • ⁠3 cucharadas de puré de calabaza

  • ⁠caldo de verduras (2 tazas)

  • ⁠200 de manteca

  • ⁠300 de queso rallado

  • ⁠1/2 taza de vino

Paso a paso

  1. En una sartén poner aceite de oliva, cebolla, agregar el arroz hasta transparentar el arroz.

  2. ⁠Agregar caldo, revolviendo a fuego lento y despacio.

  3. Agregar el vino y luego el puré de calabaza.

  4. Finalizar incorporando manteca y queso de rallar, y cubos de calabaza horneados (o los pones al principio crudos)

