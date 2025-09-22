En Argentina, la gastronomía judía se instaló con fuerza gracias a la influencia de las comunidades que llegaron desde Europa del Este. Entre sus platos más queridos aparecen los knishes de papa, unos bollos rellenos que se ganaron un lugar privilegiado en la mesa local, casi como las tradicionales empanadas.

Estos bocados se destacan por su masa tierna y dorada que envuelve un puré de papa cremoso y sabroso. La combinación resulta en un manjar con una textura suave y un sabor que se despliega en cada mordisco, haciendo de los knishes un clásico irresistible.

La palabra “knish” proviene del yidis y hace referencia a cualquier tipo de bocado relleno. Su origen se remonta a la cocina judía de Europa del Este, donde era un alimento básico. Con la migración hacia Argentina, esta receta llevó consigo la tradición y se adaptó a los gustos locales, incorporando variantes en el relleno y la masa.

Además de la versión clásica de papa, los knishes pueden prepararse con otros rellenos como queso, carne o cebolla. También existe la posibilidad de usar masa casera o, para quienes buscan una opción rápida, tapas de empanadas estiradas y pinceladas con aceite y huevo antes de hornear, que logran un resultado muy similar.

En Argentina, los knishes se disfrutan en cualquier momento y lugar. No es raro encontrarlos en restaurantes o locales de comida rápida, especialmente en Buenos Aires, donde la tradición judía está muy presente. Además, suelen ser protagonistas en celebraciones importantes de la comunidad, como bar mitzvah, Rosh Hashana (año nuevo judío) y reuniones familiares.

La receta definitiva para hacer tus propios knishes

Ingredientes

1 kg de papas

sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada

1 cucharada de aceite

3 cebollas picadas

1 huevo: para pincelar

500 g de harina (si se hacen con tapas de empanadas obviar estos ingredientes)

1 huevo

Aceite vegetal

1 taza de agua

El paso a paso para 12 porciones