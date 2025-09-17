Cena rápida, saludable y sin gluten: probá este wrap casero fácil de hacer

En tiempos donde la comida rápida domina las opciones, cada vez más personas buscan alternativas que combinen practicidad con una alimentación saludable. No se trata de seguir dietas estrictas, sino de elegir recetas que sean ricas, livianas y, preferentemente, sin gluten.

La influencer Elisa, popular en TikTok por compartir su experiencia tras un diagnóstico de enfermedad autoinmune, presentó en sus redes una cena casera que no incluye harina, azúcar ni lácteos. Según detalló, lo mejor de este plato es que se prepara en cuestión de minutos y no requiere técnicas complicadas.

Este plato se convirtió rápidamente en una opción ideal para quienes llegan tarde a casa y buscan algo fresco y fácil de digerir, evitando las comidas pesadas y tradicionales. Con pocos ingredientes, se logra un plato nutritivo y sabroso.

Elisa (@elisasplate) reveló que la clave está en usar tortillas de almendras en lugar de harinas convencionales, un producto que se consigue en dietéticas o puede prepararse en casa. Los ingredientes que recomienda son accesibles y frescos, ideales para una alimentación consciente.

Los ingredientes esenciales para este wrap saludable

Para hacer este wrap vas a necesitar:

Tortillas de almendras

Hummus para untar

Hojas de lechuga fresca

Una rebanada fina de pechuga de pavo

Pepino persa en rodajas finas

Cebolla morada en tiras

Tomate cortado en cubos

Palta pisada o en láminas

Un chorrito de jugo de limón

Salsa de soja reducida en sodio

Cómo hacerlo: receta fácil de wrap saludable

La preparación es súper sencilla y rápida, perfecta para quienes no quieren complicarse en la cocina.

Primero, se calientan las tortillas de almendras unos segundos por lado en una sartén. Luego, se unta una capa generosa de hummus para darle sabor y textura. Después, se colocan las hojas de lechuga para aportar crocante y frescura. Sobre ellas, se agrega la pechuga de pavo ya cocida y cortada finita, seguida por las rodajas de pepino, tiras de cebolla morada y cubos de tomate. Para terminar, se suma la palta, el jugo de limón y unas gotas de salsa de soja para un toque especial.

Finalmente, solo resta enrollar o doblar el wrap y está listo para disfrutar. Esta receta es ideal para quienes buscan una cena liviana, nutritiva y sin complicaciones, que además evita ingredientes que pueden generar molestias digestivas.