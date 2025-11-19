Paulina Cocina dio sus trucos para hacer el postre tres leches.

Paulina Cocina compartió con su gente sus consejos para que el postre tres leches salga siempre bien húmedo y lleno de sabor. Si bien se trata de una receta bastante fácil, tiene algunos pasos que presentan dificultades y por eso la influencer dio su serie de tips.

Hacer el postre tres leches puede presentar algunas complicaciones porque requiere equilibrio entre humedad y estructura: el bizcochuelo debe quedar esponjoso y con buena absorción, pero sin romperse ni volverse demasiado blando al incorporar la mezcla de leches. También es importante pincharlo correctamente para que los líquidos se distribuyan de manera uniforme y no queden zonas secas.

Otro desafío es el tiempo de reposo, ya que el postre necesita varias horas en la heladera para que se impregne bien, lo que exige paciencia y una buena planificación. Además, la crema o merengue de la cobertura debe colocarse con cuidado para no dañar la base mojada. Por todos estos motivos, Paulina Cocina propuso sus tips para hacer el postre tres leches.

Los tips de Paulina Cocina para hacer el postre tres leches

Usar huevos a temperatura ambiente para que se monten mejor.

No batir de más la harina cuando se incorpora, hacerlo con movimientos envolventes para no perder el aire del batido.

Para hacer el pastel tres leches usar un molde que no sea desmontable (¡sino las leches se escapan!). Lo mejor es uno de vidrio apto horno, para servir directamente ahí.

Siempre dejar enfriar el bizcochuelo antes de agregar las leches.

Si queda algo de mezcla de leches, no tirarla: se puede servir como salsita aparte para la torta tres leches.

Decorar el postre tres leches con frutas frescas, un toque de canela o cacao amargo, para un plus de color y sabor.

Hacerlo un día antes, si es posible. El sabor y la textura mejoran al día siguiente.

Si hace calor, servir con una bocha de helado de vainilla. Legalmente irresistible.

Postre tres leches.

Receta tradicional del postre tres leches

Ingredientes

5 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina común

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

200 ml de crema de leche

Ingredientes para decorar

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

Esencia de vainilla (opcional)

Canela o frutas para terminar (opcional)

Paso a paso