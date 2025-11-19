Paulina Cocina compartió con su gente sus consejos para que el postre tres leches salga siempre bien húmedo y lleno de sabor. Si bien se trata de una receta bastante fácil, tiene algunos pasos que presentan dificultades y por eso la influencer dio su serie de tips.
Hacer el postre tres leches puede presentar algunas complicaciones porque requiere equilibrio entre humedad y estructura: el bizcochuelo debe quedar esponjoso y con buena absorción, pero sin romperse ni volverse demasiado blando al incorporar la mezcla de leches. También es importante pincharlo correctamente para que los líquidos se distribuyan de manera uniforme y no queden zonas secas.
Otro desafío es el tiempo de reposo, ya que el postre necesita varias horas en la heladera para que se impregne bien, lo que exige paciencia y una buena planificación. Además, la crema o merengue de la cobertura debe colocarse con cuidado para no dañar la base mojada. Por todos estos motivos, Paulina Cocina propuso sus tips para hacer el postre tres leches.
Los tips de Paulina Cocina para hacer el postre tres leches
Usar huevos a temperatura ambiente para que se monten mejor.
No batir de más la harina cuando se incorpora, hacerlo con movimientos envolventes para no perder el aire del batido.
Para hacer el pastel tres leches usar un molde que no sea desmontable (¡sino las leches se escapan!). Lo mejor es uno de vidrio apto horno, para servir directamente ahí.
Siempre dejar enfriar el bizcochuelo antes de agregar las leches.
Si queda algo de mezcla de leches, no tirarla: se puede servir como salsita aparte para la torta tres leches.
Decorar el postre tres leches con frutas frescas, un toque de canela o cacao amargo, para un plus de color y sabor.
Hacerlo un día antes, si es posible. El sabor y la textura mejoran al día siguiente.
Si hace calor, servir con una bocha de helado de vainilla. Legalmente irresistible.
Receta tradicional del postre tres leches
Ingredientes
5 huevos
200 g de azúcar
200 g de harina común
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
200 ml de crema de leche
Ingredientes para decorar
200 ml de crema de leche
2 cucharadas de azúcar
Esencia de vainilla (opcional)
Canela o frutas para terminar (opcional)
Paso a paso
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde rectangular o redondo.
Separar claras y yemas; batir las claras a punto nieve e incorporar el azúcar de a poco hasta formar un merengue.
Agregar las yemas una a una y la esencia de vainilla, mezclando con movimientos suaves.
Tamizar la harina con el polvo de hornear e incorporar a la mezcla anterior con movimientos envolventes hasta obtener una masa aireada.
Volcar en el molde y hornear 25 a 35 minutos, o hasta que al pinchar salga seco. Dejar enfriar.
Mezclar en un bowl la leche evaporada, la leche condensada y la crema de leche.
Pinchar toda la superficie del bizcocho frío con un tenedor o palillo, y verter despacio la mezcla de leches hasta que el bizcochuelo quede bien empapado. Reposar en la heladera al menos 3 horas (mejor si es de un día para otro).
Batir la crema con el azúcar y unas gotas de vainilla hasta lograr una crema firme.
-
Cubrir la superficie del postre con la crema y, si se desea, espolvorear canela o agregar frutas.