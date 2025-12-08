Cuándo es la final de Racing vs. Estudiantes por el Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming

Cuándo es la final entre Racing y Estudiantes de La Plata, por el título del Torneo Clausura 2025.

Racing y Estudiantes de La Plata se medirán en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, después de un semestre cargado de partidos para ambos por sus participaciones en la Copa Libertadores. Mientras que la "Academia" quedó eliminado en las semifinales frente a Flamengo de Brasil, el mismo rival (que luego fue campeón) había dejado afuera al "Pincha" en los cuartos.

Sin embargo, tanto el equipo de Gustavo Costas como el de Eduardo Domínguez se repusieron de dichas caídas y alcanzaron el encuentro decisivo en el certamen nacional. Además de la estrella en sí y de la chance de jugar otras dos finales más (la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones), el trofeo tiene una última zanahoria para ambos: significará la clasificación a la Libertadores 2026, la cual no consiguieron por la vía de la tabla anual ni por la de la Copa Argentina. Simplemente el hecho de participar en la fase de grupos de la máxima competencia continental otorgará ya de por sí 3 millones de dólares, además de los premios a obtener por partido ganado.

¿Cuándo es la final de Racing vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025? Hora, TV en vivo y streaming online

La "Academia" y el "Pincharrata" irán por un nuevo título el sábado 13 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con los árbitros a definir todavía por la organización del torneo. Si empatan, habrá una prórroga de 30 minutos, con dos tiempos de 15 cada uno. En el caso de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (Pack Fútbol), mientras que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

Estudiantes, la piedra en el zapato del Racing de Costas

Desde que el ídolo de 62 años regresó a Avellaneda como entrenador a inicios del 2024, hubo cuatro partidos oficiales: fueron tres victorias de los de Domínguez y un empate. Mientras que en La Plata hubo un 0-0 y un 2-0 a favor del local, en el "Cilindro" fueron dos triunfos para la visita: 5-4 en diciembre del año pasado y 1-0 en esta temporada.

Cuándo es la final entre Racing y Estudiantes de La Plata, por el título del Torneo Clausura 2025.

El historial entre Racing y Estudiantes de La Plata

Sobre un total de 196 partidos oficiales entre el amateurismo y el profesionalismo, están empatados: Racing y Estudiantes ganaron 73 encuentros cada uno, en tanto que empataron en las 50 oportunidades restantes.