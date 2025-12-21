Lechón al horno: cómo hacerlo jugoso y crocante para Navidad y Año Nuevo

El lechón al horno ocupa un lugar central en las celebraciones de fin de año. Navidad y Año Nuevo suelen girar en torno a esta preparación que combina abundancia, tradición y un ritual compartido que atraviesa generaciones. Si bien muchos lo consideran un plato “difícil”, lo cierto es que con pocos ingredientes y un manejo correcto del horno se puede lograr un resultado digno de una mesa festiva.

La costumbre llegó a la Argentina de la mano de la inmigración española y se adaptó a las cocinas locales con variantes regionales: hierbas frescas en la Patagonia, rellenos en Córdoba o cocciones largas en horno de barro. Sin embargo, esta versión rápida y fácil está pensada para quienes quieren impresionar sin pasar todo el día cocinando.

El secreto del lechón jugoso y la piel crocante

El punto clave del lechón al horno no está en marinadas eternas ni técnicas sofisticadas, sino en el equilibrio entre condimentado simple y control de temperatura. Elegir un lechón chico, de entre 6 y 8 kilos, permite una cocción pareja y evita que la carne se seque.

La combinación de sal gruesa, ajo, limón y grasa (aceite de oliva o grasa de cerdo) garantiza sabor profundo, mientras que el vino blanco en la bandeja genera vapor y mantiene la humedad durante el horneado. El golpe final de horno fuerte es lo que transforma la piel en ese dorado crocante tan buscado.

Receta rápida de lechón al horno: paso a paso infalible

Tiempo total de preparación: aproximadamente 3 horas.

20 minutos de limpieza y adobo.

2 horas y 30 minutos de cocción.

10 minutos de reposo.

Ingredientes

1 lechón de 6 a 8 kilos.

4 cucharadas de sal gruesa.

Pimienta negra a gusto.

4 dientes de ajo.

4 cucharadas de aceite de oliva o grasa de cerdo.

1 ramita de romero (opcional).

1 ramita de tomillo (opcional).

Jugo de 2 limones.

1/2 taza de vino blanco seco.

Preparación

Precalentar el horno a 170–180°. Limpiar bien el lechón y secarlo con papel de cocina. Mezclar el ajo pisado con sal, aceite, pimienta, hierbas y jugo de limón. Untar el lechón por dentro y por fuera. Colocarlo con la piel hacia arriba y verter el vino en la bandeja. Hornear durante 2 horas y media, pincelando con el jugo de cocción. Subir el horno a 220 °C los últimos 30 minutos para lograr piel crocante. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.

Porciones, valor nutricional y conservación

Un lechón de este tamaño rinde entre 8 y 12 porciones generosas, ideal para reuniones familiares. Cada porción aporta aproximadamente 550 calorías, con alto contenido proteico y grasas, acorde a un plato festivo.

El lechón al horno puede conservarse hasta 3 días en heladera, bien cubierto. Para recalentarlo sin perder crocancia, lo mejor es darle unos minutos de horno fuerte y evitar el microondas.