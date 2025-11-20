EN VIVO
Recetas de cocina

La receta ideal para las noches frescas: cómo hacer lasaña casera paso a paso

Existe una forma de preparar lasaña casera de manera fácil y rápida en casa. Descubrí la mejor receta paso a paso.

20 de noviembre, 2025 | 19.11

En los días de lluvia y noches frescas una de las grandes opciones para comer es la lasaña. Existe una receta fácil para hacer este clásico plato italiano en pocos pasos y que quede delicioso. Cuál es la antigua receta que deberías probar. 

La receta italiana de lasaña que no falla: cómo hacerla paso a paso

El influencer Pablo Viti, que suele publicar videos junto a su abuela, compartió la vieja receta de "la nonna" para hacer lasaña italiana. Se trata de un plato perfecto para entrar en calor en las noches frías o para comer algo verdaderamente casero y rico. La preparación no lleva mucho tiempo y te va a hacer quedar bien en todas las reuniones, ya sea con amigos, en parejo o en familia.

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 900 g de harina 0000
  • ½ vaso de aceite (80 ml)
  • 1 cda de sal
  • 1 kg de carne picada
  • 2 cebollas + verdeo
  • 1 litro de salsa de tomate
  • Sal, pimienta, orégano
  • Queso parmesano rallado

Preparación paso a paso

  1. Para la masa hay que mezclar los 6 huevos con el aceite y la sal. Incorporar luego la harina hasta formar una masa firme.
  2. Amasar durante 10 minutos. Dejar descansar 20 minutos.
  3.  Estirar finito y cortar en tiras. Cocinar casa tiras 20 segundos y dejar en el repasador. 
  4. Para la salsa, hay que rehogar la cebolla y verdeo, agregar la carne y esperar que se dore bien. 
  5. Sumar condimentos, sumar la salsa de tomate y cocinar durante 20-30 minutos. 
  6. Para el armado hay que poner un poco de salsa, sumar una capa de masa, otra de salsa y una de parmesano (repetir 4 veces)
  7. Terminar con queso arriba.
  8. Llevar al horno fuerte durante 10 minutos para gratinar. ¡Y listo, ya podés disfrutarla!

La receta ideal para las noches frescas: cómo hacer lasaña casera paso a paso

