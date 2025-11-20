En los días de lluvia y noches frescas una de las grandes opciones para comer es la lasaña. Existe una receta fácil para hacer este clásico plato italiano en pocos pasos y que quede delicioso. Cuál es la antigua receta que deberías probar.
La receta italiana de lasaña que no falla: cómo hacerla paso a paso
El influencer Pablo Viti, que suele publicar videos junto a su abuela, compartió la vieja receta de "la nonna" para hacer lasaña italiana. Se trata de un plato perfecto para entrar en calor en las noches frías o para comer algo verdaderamente casero y rico. La preparación no lleva mucho tiempo y te va a hacer quedar bien en todas las reuniones, ya sea con amigos, en parejo o en familia.
Ingredientes
- 6 huevos
- 900 g de harina 0000
- ½ vaso de aceite (80 ml)
- 1 cda de sal
- 1 kg de carne picada
- 2 cebollas + verdeo
- 1 litro de salsa de tomate
- Sal, pimienta, orégano
- Queso parmesano rallado
Preparación paso a paso
- Para la masa hay que mezclar los 6 huevos con el aceite y la sal. Incorporar luego la harina hasta formar una masa firme.
- Amasar durante 10 minutos. Dejar descansar 20 minutos.
- Estirar finito y cortar en tiras. Cocinar casa tiras 20 segundos y dejar en el repasador.
- Para la salsa, hay que rehogar la cebolla y verdeo, agregar la carne y esperar que se dore bien.
- Sumar condimentos, sumar la salsa de tomate y cocinar durante 20-30 minutos.
- Para el armado hay que poner un poco de salsa, sumar una capa de masa, otra de salsa y una de parmesano (repetir 4 veces)
- Terminar con queso arriba.
- Llevar al horno fuerte durante 10 minutos para gratinar. ¡Y listo, ya podés disfrutarla!
La receta ideal para las noches frescas: cómo hacer lasaña casera paso a paso