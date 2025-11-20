La receta ideal para las noches frescas: cómo hacer lasaña casera paso a paso

En los días de lluvia y noches frescas una de las grandes opciones para comer es la lasaña. Existe una receta fácil para hacer este clásico plato italiano en pocos pasos y que quede delicioso. Cuál es la antigua receta que deberías probar.

La receta italiana de lasaña que no falla: cómo hacerla paso a paso

El influencer Pablo Viti, que suele publicar videos junto a su abuela, compartió la vieja receta de "la nonna" para hacer lasaña italiana. Se trata de un plato perfecto para entrar en calor en las noches frías o para comer algo verdaderamente casero y rico. La preparación no lleva mucho tiempo y te va a hacer quedar bien en todas las reuniones, ya sea con amigos, en parejo o en familia.

Ingredientes

6 huevos

900 g de harina 0000

½ vaso de aceite (80 ml)

1 cda de sal

1 kg de carne picada

2 cebollas + verdeo

1 litro de salsa de tomate

Sal, pimienta, orégano

Queso parmesano rallado

Preparación paso a paso

Para la masa hay que mezclar los 6 huevos con el aceite y la sal. Incorporar luego la harina hasta formar una masa firme. Amasar durante 10 minutos. Dejar descansar 20 minutos. Estirar finito y cortar en tiras. Cocinar casa tiras 20 segundos y dejar en el repasador. Para la salsa, hay que rehogar la cebolla y verdeo, agregar la carne y esperar que se dore bien. Sumar condimentos, sumar la salsa de tomate y cocinar durante 20-30 minutos. Para el armado hay que poner un poco de salsa, sumar una capa de masa, otra de salsa y una de parmesano (repetir 4 veces) Terminar con queso arriba. Llevar al horno fuerte durante 10 minutos para gratinar. ¡Y listo, ya podés disfrutarla!