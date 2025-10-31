El influecer compartió la historia de cómo encontró la foto que le tomaron junto a Maradona cuando tenía 7 años

Conocido en redes sociales por subir videos de recetas y anécdotas de su abuela, el influencer marplatense Pablo Viti compartió la emocionante historia que vivió al recuperar una foto junto al ídolo Diego Maradona después de 30 años. El creador de contenido, hoy de 37, tenía solo 7 años cuando una persona desconocida le tomó la imagen junto al 10, pero jamás la vió revelada.

Su papá le contó que tenía una foto con Maradona antes de morir y la encontró después de 30 años

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Viti contó que antes de morir su papá le reveló que tenía una foto con el astro del fútbol. “Mi viejo antes de fallecer me dijo, ‘tenés una foto con Maradona’. No lo podía creer, me puse re feliz”, recordó. Sin embargo, la imagen la tomó un fotógrafo desconocido y la perdieron. "Mi viejo me dijo 'quedate tranquilo que una foto con Maradona no se tira", apuntó el influencer.

Después de 30 años Viti decidió rastrearla y, primero, encontró una noticia en un viejo diario sobre aquel enero de 1992. En el artículo había otra imagen del influencer junto a su hermana y a Ricky Maravilla, pero no estaba la del Diego. En medio de la búsqueda decidió recurrir a una amiga cuya hermana había trabajado en los medios para ver si podían rastrearla.

Hasta que finalmente la foto apareció: “Un día me había ido a jugar al fútbol y cuando vuelvo encuentro el celular lleno de notificaciones. Estaba la foto con Maradona. Yo no podía creer", contó con emoción.

Se trata de una imagen en blanco y negro junto a su hermana menor y al lado del ídolo. Sin embargo, lo más importante para el influencer fue otro detalle. “Lo más loco es que mi viejo salió en la foto riéndose también. Mi viejo nunca supo cómo era la foto ni nada", destacó Viti.

De acuerdo a los comentarios, la foto fue tomada un día en el que Maradona y Ricky Maravilla salieron a repartir caramelos en un camió en Mar del Plata para celebrar las infancias. “Qué lindo es hacer gestos por las infancias porque tiempo después el amor perdura. Gracias a los dos", concluyó el influencer.